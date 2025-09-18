La China Suárez compartió este miércoles un video romántico junto a Mauro Icardi, en el que se los ve muy apasionados y disfrutando de su vida en Estambul, Turquía.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Casi Ángeles publicó un clip musicalizado con la canción Corazón de Danny Ocean, donde mostró algunos de los momentos más íntimos y tiernos que vivió junto al futbolista en los últimos días.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la del beso entre ambos, con gestos de profunda complicidad y afecto.

El video no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios divididos entre elogios y críticas: “Viva el amor”; “Le partió los dientes”; “Ridículos, el que es feliz no publica lo que vive”; “Son perfectos”; “Ella jura que queremos ver estos videos de mie…”; “Te sonríe, pero está pensando en Wanda”; “Qué cringe”; “Son la pareja más hermosa”.

La publicación se suma a una serie de gestos públicos que refuerzan el vínculo entre la actriz y el delantero del Galatasaray. En los últimos días, se los vio celebrando juntos el cumpleaños de Magnolia, hija de la China, y acompañándose en momentos clave de la carrera deportiva de Icardi, como su regreso a la titularidad con gol incluido.

Además, según trascendió, la pareja estaría organizando una fiesta en Buenos Aires para celebrar su unión, lo que alimenta aún más los rumores de compromiso e incluso de embarazo.