El agresor primero atacó a su círculo familiar y luego continuó con residentes de la zona de Meerzorg.

Una verdadera masacre conmociona a la pequeña nación de Surinam. Un hombre fue detenido tras asesinar a puñaladas a nueve personas, incluyendo a niños, en una violenta secuencia que comenzó la noche del sábado en la localidad de Meerzorg, a pocos kilómetros de la capital, Paramaribo.

Entre las víctimas fatales se encuentran los cuatro hijos del agresor, además de otros familiares y vecinos que intentaron intervenir o se encontraban en las cercanías del ataque.

Puede interesarte

El agresor inició el raid violento dentro de su círculo familiar y luego continuó atacando a residentes de la zona de Meerzorg.

La policía local logró capturar al sospechoso poco después de los ataques, aunque hasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron la masacre.

Puede interesarte

La presidenta de Surinam, Jennifer Simons, expresó su profunda consternación a través de las redes sociales. "Nos enfrentamos a la cruel realidad de que existe otra cara del mundo", señaló la mandataria al enviar sus condolencias a los sobrevivientes y allegados.

La comunidad de Meerzorg permanece en estado de shock mientras las autoridades forenses trabajan en la escena y se espera que el detenido sea indagado en las próximas horas bajo cargos de homicidio múltiple agravado.