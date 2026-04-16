Un nuevo episodio de violencia sacudió a Turquía este miércoles: İsa Aras Mersinli, un estudiante de octavo grado irrumpió armado en un centro educativo de la provincia de Kahramanmaras, en el sur del país, y desató una masacre.

🚨🇹🇷 Al menos 4 muertos y 20 heridos dejó un tiroteo en una escuela en Kahramanmaraş, Turquía.



El atacante, un estudiante de 14 años, se suicidó tras el ataque. Es el segundo incidente en menos de 24 horas, lo que eleva la alarma por seguridad escolar en el país. https://t.co/xMQBe0ojT1 pic.twitter.com/nyg2cPKLYM — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) April 15, 2026

Al menos nueve personas murieron y trece resultaron heridas, seis de ellas de gravedad, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, en el que también murió el agresor, un alumno del centro de unos 14 años, según informó el Gobierno.

El ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, señaló desde el lugar de los hechos que uno de los nueve fallecidos es profesor y los otro ocho son alumnos de quinto curso, lo que corresponde a entre diez y once años de edad.

🚨 SEGUNDO TIROTEO EN ESCUELA SACUDE A TURQUÍA



Un ataque armado en un centro educativo de Kahramanmaraş, en el sur del país, dejó al menos 9 fallecidos y 13 heridos, varios de ellos en estado crítico. De la desesperación, varios estudiantes saltaban desde las ventanas del… pic.twitter.com/8lE2aquFMC — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) April 15, 2026

Entre los trece heridos hay seis en estado grave, señaló Çiftçi. Según afirmó, no se trata de un atentado terrorista sino un ataque individual de un alumno del colegio.

El gobernador local,Mükerrem Ünlüer, detalló que el atacante, hijo de un expolicía, llevó armas en la mochila, presuntamente pertenecientes a su padre, y abrió fuego al azar en dos aulas donde había chicos de unos diez años.

“Llegó con 5 pistolas y 7 cargadores”, detalló Ünlüer, según eñ diario Milliyet. El propio adolescente murió durante el ataque, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente, declaró el gobernador.

La situación dentro del colegio fue de absoluto pánico.

‼️🚑 Al menos 4 muertos y 20 heridos tras el ataque armado en una escuela secundaria en Kahramanmarash, Turquía, reportan medios locales. https://t.co/J55nm6W8Nc pic.twitter.com/cWmDAXZa6L — Sepa Más (@Sepa_mass) April 15, 2026

Imágenes difundidas por la agencia IHA mostraron escenas de desesperación: padres llorando en las inmediaciones y una persona, con el cuerpo y el rostro cubiertos, siendo evacuada en ambulancia. También a alumnos saltando por las ventanas para escaparse.

Un país conmocionado por la violencia escolar

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, informó en la red social X que la fiscalía ya abrió una investigación para esclarecer el ataque.

Los ministros de Interior, Mustafa Çiftçi, Educación, Yusuf Tekin, y Sanidad, Kemal Memisoglu, están viajando a Kahramanmaras.

Como primera medida, el padre del alumno fue detenido, informó la cadena NTV.

Este hecho ocurrió apenas un día después de otro tiroteo en una secundaria de la provincia de Sanliurfa, en el sureste del país, donde un adolescente armado con un rifle de caza dejó dieciséis heridos.

El joven de 19 años, identificado como Ömer Ket, irrumpió con una escopeta en el colegio y disparó al azar contra profesores y alumnos. (Foto: gentileza Hurriyet).

Aunque estos episodios son poco frecuentes en Turquía, la preocupación crece: según estimaciones de una fundación local, circulan millones de armas de fuego en el país, la mayoría de manera ilegal.

La comunidad educativa y la sociedad turca quedaron conmocionadas por la brutalidad de los hechos y la facilidad con la que un menor pudo acceder a armas y perpetrar semejante tragedia.