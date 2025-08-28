La capital de Ucrania, Kyiv, fue bombardeada en la noche del miércoles dejando al menos 21 personas muertas, incluidos cuatro niños, y decenas de heridos, según informaron las autoridades ucranianas.

Muchos de los fallecidos se encontraban en un edificio residencial de cinco plantas que se derrumbó parcialmente, donde vivían más de 100 personas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el Kremlin optó por la "balística en lugar de la mesa de negociaciones", e insistió en la necesidad de que se apliquen "nuevas y duras sanciones" contra Rusia.

Las fuerzas ucranianas informaron que Rusia desplegó cerca de 600 drones y más de 30 misiles balísticos y de crucero.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kyiv, dijo que durante los ataques más de 20 puntos fueron alcanzados en la capital y que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Se trata de la operación rusa más mortífera contra la capital ucraniana desde julio.

Puede interesarte

Desde Kyiv, la corresponsal de la BBC Katy Watson relató que el estruendo de las defensas aéreas intentando interceptar los drones y misiles rusos "despertó a todos, incluso a kilómetros de distancia".

"La noche fue intensa y, tras unas semanas de relativa calma, nadie se hace ilusiones de que esta guerra terminará pronto", apuntó.

Un edificio residencial de cinco plantas se derrumbó parcialmente.

Aliona Guseva, de 31 años, quien vive en un apartamento en el centro de la capital a unos 50 metros de un bloque de viviendas que fue alcanzado por los ataques rusos, le dijo a la BBC: "Estaba durmiendo en la cama cuando oí la explosión y me desperté con los misiles".

"Pude verlo todo desde mi ventana", explicó, agregando que pese a estar asustada, no quiere mudarse a otro lado.

"Mi familia vive aquí. Mis amigos viven aquí. Tengo miedo, pero no quiero irme".

Guseva describió a Kyiv como "dos ciudades completamente diferentes" entre el día y la noche.

La oleada de misiles se produjo después de que más de 100.000 hogares ucranianos se quedaran sin electricidad por los ataques con drones rusos contra la infraestructura energética el miércoles.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que Rusia sigue interesada en las negociaciones de paz, pero advirtió que la "operación militar especial", como Rusia describe la guerra, "continúa".

Puede interesarte

Previamente el Ministerio de Defensa ruso informó que su país atacó objetivos militares en las regiones de Sumy, Donetsk, Zaporiyia, Dnipropetrovsk, Jersón y Járkiv, sin mecionar los ataques nocturnos contra zonas predominantemente residenciales de la capital ucraniana.