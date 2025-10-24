La pareja del jugador de Chelsea y la Selección Argentina dio que hablar, no solo por el conflicto con Wanda Nara, sino por ser la mejor de la semana.

La noche de beneficios de la segunda semana de Masterchef Celebrity trajo consigo un desafío que era esperado, temido e inevitable en las mismas medidas: la pastelería.

En medio del conflicto con Wanda Nara, Valentina Cervantes hizo el mejor brownie y ganó la medalla dorada de la segunda semana del reality.

¿Quienes participaron de la primera prueba de pastelería?

Eugenia Tobal, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Ian Lucas, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Peque Schwartzman, el Chino Leunis, Luis Ventura, Alex Pelao, Andy Chango y Walas fueron los protagonistas de este capítulo en el cual Wanda Nara les advirtió que iban a necesitar mucho compañerismo a lo largo del desafío.

El plato a realizar era una torta brownie pero esta tuvo más complicaciones que su elaboración en sí, dado que se les otorgó únicamente dos copias de la receta. No podían pasarlas entre ellos así nomás, sino que debían colgarlas en los extremos de las estaciones, específicamente en unos rieles. Tampoco pudieron dictar la receta, la única forma válida era leerla uno mismo.

Damián Betular, el experto en pastelería de los tres chefs del jurado, aseguró “no estar tan exigente”, aunque aclaró que “no hay nada peor que 12 brownies secos”.

“Es un básico fundamental de la gastronomía en la Argentina y en el resto del mundo”, apuntó Germán Martitegui, mientras que Donato de Santis señaló que al tratarse de un plato servido en las cortes de reyes y reinas, deseaban comer “algo inolvidable que les permita permanecer en el castillo de Masterchef”.

El jurado de Masterchef Celebrity pidió 3 características fundamentales para una torta brownie:

Base húmeda.

Consistencia cremosa y suave de dulce de leche.

Nieve de merengue italiano.

También solicitaron una decoración de frutilla por encima que podía estar cortada de la manera que los participantes quisieran.