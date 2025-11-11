El reality culinario de Telefe se prepara para su gala de última oportunidad, pero ya hay un cocinero que obtuvo el delantal negro.

La cuarta noche de beneficios en MasterChef Celebrity impuso un desafío temático y culinario de alta complejidad: la cocina medieval, con el conejo como ingrediente estrella.

Mientras que Valu Cervantes, antes de su renuncia, fue la ganadora de la gala; seguida por la medalla de plata de Sofi Martínez; uno de los “cocineros” no pasó la prueba e irá a la gala de eliminación.

MasterChef Celebrity tiene a su primer nominado: quién hizo el peor “conejo medieval"

A pesar de los esfuerzos, el plato que no logró convencer al jurado y que envió a su creador a la próxima gala de eliminación fue el del conductor Leandro "El Chino" Leunis.

El jurado —Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui— determinó que los peores desempeños de la noche correspondieron a Leunis, Alex Pelao, Eugenia Tobal y Cachete Sierra.

Sin embargo, Betular aclaró las fallas generales del grupo y explicó: "A los cuatro los une algo: los platos menos logrados de conejo. Noche difícil, problemas de cocciones, falta de salsa".

Tras deliberar, el jurado salvó a Cachete y Eugenia, dejando a Leunis como el desafortunado portador del delantal negro, que lo sentencia a la cuarta gala de eliminación.

Críticas al Chino Leunis por la falta de sabor

El plato de Leunis, al que bautizó "Conejo del rey", fue criticado desde la presentación. Donato de Santis cuestionó de inmediato la ausencia de caldo, mientras que el locutor admitió que no había encarado bien la cocción y que había cambiado ideas de último momento.

Damián Betular fue más allá con la devolución: aunque Leunis intentó levantar el sabor con una guarnición de manzana y eneldo, el pastelero le explicó que "esa fruta no hace milagros" y que al plato le faltaba salsa y sabor, confirmando que, a la vista, se percibían los problemas en la preparación.