Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Chini Leunis, La Joaqui, el Turco Husaín y Andy Chango enfrentaron la difícil consigna de la última chance.

Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui no les mintieron a los famosos que participan en Masterchef Celebrity cuando al comienzo del programa 79 les aseguraron que las cajas misteriosas “iban a ser más misteriosas que nunca”, invitándolos a transitar así un camino repleto de sorpresa pero también de venganza.

“Esta noche el contenido de las cajas lo van a definir ustedes, o mejor dicho, su compañero de estación. Cada caja tiene 12 ingredientes, pero después de que su compañero decida qué quitarles, se van a tener que quedar con únicamente 6 ingredientes”, les comunicó el chef italiano a Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Chino Leunis, La Joaqui, el Turco Husaín y Andy Chango.

Puede interesarte

Los participantes tuvieron que mirar todos para atrás y de a uno ir dándose vuelta, levantando la caja de su compañero y sacándole ingredientes en ese periodo de tiempo. La Joaqui, como ganó el minidesafío previo de coctelería, pudo padecer 4 robos por parte del Chino en vez de 6 como el resto.

Susana comenzó el juego con Marixa de espaldas, y tanto Wanda como el jurado le pidieron que “no tenga piedad”. La periodista cumplió tomando la carne, la panceta, el queso y una calabaza, entre otros ingredientes. Balli tuvo la oportunidad de vengarse, llevándose prácticamente lo mismo que su compañera. Sin embargo, la extracción de la cebolla hizo que Betular determinara que la Cachaca fue más malvada que su antecesora.

Andy tomó un camino distinto en el robo, asegurando que le sacó ingredientes al Turco que “él no sabe usar” con el fin de ayudarlo. “Hoy subís al balcón”, le auguró el músico al exfutbolista.

El Turco no tuvo el mismo gesto con Andy y le sacó todas las proteínas. “No me gustaría estar en un desierto con vos teniendo una sola cantimplora”, le comentó Chango una vez que supo lo poco que había quedado en su caja.

Puede interesarte

“¡Qué hijo de su madre! ¿Qué pensaste, Chino? ¿Qué iba a poder hacer la comida sin la proteína principal?”, lanzó Joaqui al descubrir lo que le había sustraído su compañero, teniendo entonces que rebuscársela por completo para salvarse de la gala de eliminación.

Tras el final del misterio, Martitegui enunció que debían cocinar con los ingredientes que quedaron en sus cajas: todos 6 ingredientes a excepción de Joaqui, que contaba con 8. “Son 60 minutos de cocina para un plato libre”, agregó Donato.

“Tienen pocos ingredientes y no pueden prestarse entre sí”, sentenció Betular en la noche de última chance de la semana 16 de Masterchef Celebrity Argentina 2025/26.

Solo Husaín y Leunis quedaron con carne tras los robos, por lo que el jurado determinó que era un lindo desafío ver cómo el resto se desenvolvía con platos vegetarianos.