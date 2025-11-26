Masterchef Celebrity Argentina transformó su habitual segmento de mercado en una escena caótica, dominada por desafíos físicos que pusieron en apuros tanto a concursantes como a la conductora, Wanda Nara. El menú de la noche incluyó duplas de participantes que debieron enfrentar el reto de recolectar ingredientes y productos con los ojos vendados y las manos atadas, un formato que desembocó en gritos, accidentes, momentos tensos y también risas.

El minidesafío inicial otorgó la ventaja a Ian Lucas, quien eligió formar equipo con Valentina Cervantes. Al explicar sus motivos, indicó: “porque es muy buena compañera y cocina muy bien”. Completaron las duplas Andy Chango con Alex Pelao, Miguel Ángel Rodríguez junto a Evangelina Anderson, Momi Giardina con el Turco Husaín, además de Emilia Attias y Eugenia Tobal.

La organización del mercado impuso roles precisos, como detalló Germán Martitegui en su rol de jurado: “Uno va a tomar los ingredientes con la pequeña particularidad de que va a tener los ojos vendados. El segundo participante va a ir guiando al primero y va a manejar el carrito, y va a tener las manos atadas al carrito”.

Puede interesarte

La mecánica provocó gestos de disgusto y nerviosismo entre los concursantes. Para agregar mayor dificultad, Donato de Santis interrumpió para recalcar la necesidad de tomar el doble de cada ingrediente, pues la cocción sería individual y no en grupo.

Desde el primer minuto dentro del mercado, el desenfreno marcó la dinámica. Alex Pelao, con una venda sobre la vista, rozó el desastre cuando casi derriba numerosos frascos que fueron a parar a los pies de Wanda Nara, presentando el primer percance serio de la noche. Unos minutos después, Miguel Ángel Rodríguez generó otra situación delicada: la conductora estuvo a punto de recibir un portazo de heladera. Ante la acumulación de incidentes, la conductor expresó su fastidio y soltó un “renuncio”, bromeando sobre cómo el caos de había apoderado del lugar.

El caos no se detuvo ahí. Hacia el cierre del segmento de compras, un nuevo accidente generó aun más tensión. Miguel Ángel, aún a ciegas, derribó múltiples frascos de una góndola luego de que el tiempo se agotara.

La escena provocó un grito de alerta de la animadora, quien manifestó preocupación por un posible corte debido a los vidrios rotos en el suelo. “¡Nooo! ¡Me voy a cortar! ¡Tengo sandalias!“, lanzó, mientras el actor y Evangelina se reían ante el escenario en el que se encontraban con frascos desparramados, que parecían de azúcar o de harina, por todo el suelo entre tomates cherry. El humorista no paraba de preguntar si ya estaban saliendo del mercado y su compañera, tentadísima ante la situación.

Al cierre de la gala del martes, Ian Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao fueron llamados al frente del jurado. “Felicitaciones, son los tres mejores platos de la noche, los tres subieron un escalón hoy, pero uno solo sube al balcón”, anunció Martitegui.

Puede interesarte

El suspenso se mantuvo hasta el momento en que el jurado reveló al favorito del desafío: “El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian”. Tras recibir la noticia, el participante quiso compartir su logro: “Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo”.

La propuesta fue rechazada de inmediato por Valentina Cervantes, quien afirmó determinante ante las cámaras: “Está loco Ian que me quiere dar el delantal, no lo voy a permitir de ninguna manera, porque esta noche él se merece subir al balcón”. Frente a la situación, la conductora aclaró: “La decisión la tiene el jurado”. Y Martitegui zanjó la cuestión: “El jurado ha hablado ya”.

De esta manera, Ian Lucas fue quien avanzó de manera inmediata a la próxima instancia, observando la próxima gala de eliminación desde el balcón, mientras que sus compañeros deberán defender su continuidad en la competencia.