La espera terminó para los seguidores de MasterChef Celebrity. El popular reality de cocina regresa a la pantalla de Telefe con una nueva temporada que promete renovar la competencia. Las grabaciones ya finalizaron y el programa tiene fecha de estreno confirmada para este lunes 28 de septiembre a las 22.15.

Desde la cuenta oficial del ciclo en Instagram, la producción anunció el inicio de esta etapa con un mensaje directo para los participantes y el público: “Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada de Masterchef Celebrity”.

La edición llega con una modificación importante en el panel de especialistas. Tras la salida de Donato de Santis, quien decidió no continuar en el formato, la reconocida cocinera Maru Botana se sumará al jurado. De esta manera, compartirá el estrado junto a Damián Betular y Germán Martitegui, quienes mantienen sus roles habituales.

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En esta oportunidad, 24 participantes deberán superar diversos desafíos gastronómicos para avanzar en el certamen. La lista de figuras convocadas incluye a Alejandro Lerner, Campi, Josefina “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.