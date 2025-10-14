Este lunes 13 de octubre comenzó oficialmente la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara. La empresaria y presentadora fue la encargada de dar la bienvenida a los 24 participantes y presentar las flamantes cocinas del certamen.

“Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, expresó la animadora en el arranque del programa.

Durante la emisión, los famosos comenzaron a recorrer las nuevas instalaciones, que cuentan con pantallas LED individuales y un mercado completamente renovado. Además, los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis reaparecieron para dejar en claro que las exigencias siguen siendo las mismas: “Solo exigencia y superación, nada menos que esto”.

Los 24 participantes de esta edición son: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

En este estreno, solo 12 celebridades tuvieron que demostrar sus habilidades culinarias en el primer desafío, que consistió en cortar una cebolla de la mejor manera. La ganadora fue Eugenia Tobal, quien obtuvo un beneficio especial: armar las duplas de la noche y elegir con quién cocinar.

Eugenia Tobal ganó el primer desafío de MasterChef Celebrity 2025 (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La actriz eligió a Alex Pelao como compañero y prepararon mollejas al verdeo con arroz blanco. Así quedaron conformadas las demás parejas:

Miguel Ángel Rodríguez con Pablo Lescano (pollo a la mostaza con zanahorias glaseadas)

La Joaqui con Momi Giardina (filet de pescado a la romana con puré bicolor)

Esteban Mirol con Andy Chango (lomo al champiñón con chips de papas y batatas)

Marixa Balli con Evangelina Anderson (escalopes al marsala con papas noisette)

Diego “Peque” Schwartzman con Sofía Martínez (costillitas a la riojana con papas españolas)

Cada pareja tuvo 45 minutos para preparar un plato típico de bodegón —entre ellos, mollejas al verdeo, escalope marsala y costillitas a la riojana— sin receta disponible, solo con los ingredientes a mano. La falta de experiencia culinaria se notó en algunos casos, con cortes, confusiones y varios bloopers, pero también con momentos de humor y complicidad entre los famosos.

Tras las degustaciones, Donato, Betular y Martitegui eligieron a las duplas destacadas y a las que deberán enfrentarse a la noche de última chance. Entre los mejores estuvieron Diego “Peque” Schwartzman y Sofi Martínez, que sorprendieron con sus costillitas a la riojana, y Marixa Balli y Evangelina Anderson, por sus escalopes al marsala. Ambas parejas fueron las primeras en subir al balcón.

En cambio, La Joaqui y Momi Giardina y Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano recibieron los primeros delantales grises, lo que los deja en la cuerda floja para la próxima gala.

Finalmente, los jurados definieron el cierre de la noche: Eugenia Tobal y Alex Pelao superaron a Esteban Mirol y Andy Chango, consolidándose como los ganadores del primer desafío de la temporada.

En la próxima gala de MasterChef Celebrity, será el turno de los 12 famosos que aún no encendieron las hornallas: Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Emilia Attias, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Reini, Luis Ventura, Maxi López, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes. Ellos completarán las presentaciones iniciales de la temporada y deberán enfrentarse otro desafío para ver quién es el líder de la noche. Además, cocinarán, en duplas, otros platos que los miembros del jurado degustarán.