La pantalla de MasterChef Celebrity vivió este lunes una noche histórica que rompió todos los moldes. El desafío de la jornada consistía en replicar la icónica tarta banoffee, el postre preferido de Lady Di, en apenas 60 minutos. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Wanda Nara anunció que dejaría su rol de conductora para bajar a las estaciones de cocina. "Estudiá cómo serrucharme, si es que podés", bromeó Wanda al recibir a Migue Granados, quien se puso al frente del programa en un reemplazo bizarro y divertido que descontracturó la competencia.

Ya en las hornallas, Wanda unió fuerzas con Maxi López, marcando un reencuentro televisivo impensado que rápidamente se volvió tendencia. La expareja trabajó codo a codo entre bananas caramelizadas y crema batida, demostrando una sintonía y madurez que sorprendió tanto al jurado como al público. Pero no estuvieron solos: Donato De Santis anunció el ingreso de participantes históricos de otras ediciones, como Mica Viciconte, el “Mono” de Kapanga, Vicky Xipolitakis, Tomás Fonzi y Roberto Moldavsky, quienes regresaron para asistir a los cocineros.

Tensión, competencia y el regreso de los "clásicos"

La presencia de los invitados especiales sumó una dosis extra de adrenalina al estudio. Fiel a su estilo competitivo, Mica Viciconte no tardó en marcar el terreno: “Acá no hay compañerismo, tenés que ganar”, exclamó, contrastando con el clima más relajado que intentaban imponer Moldavsky y el Mono. Mientras tanto, en las estaciones centrales, Wanda lideraba la preparación del postre británico bajo la mirada cómplice de un Maxi López que se mostró predispuesto a seguir las órdenes de la ahora cocinera.

Este episodio especial no solo fue un acierto de audiencia, sino un despliegue de nostalgia y entretenimiento puro. La conducción de Migue Granados aportó el toque de humor justo para transitar una noche donde el pasado y el presente se mezclaron en las cocinas. Al finalizar la prueba, la imagen de Wanda y Maxi compartiendo el mismo espacio junto a las figuras más recordadas del certamen reafirmó que esta edición busca superar cualquier expectativa, combinando técnica culinaria con los momentos más comentados de la televisión actual.