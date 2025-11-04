Nuevo homicidio
Mataron a balazos a un chico de 22 años en Rosario
Le dispararon tres veces y lo hirieron en otras partes de su cuerpo también. Lo hallaron con signos vitales, pero tras poco más de una hora en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez murió.
Un joven de 22 años murió tras ser atacado a balazos este lunes a las 22 en la zona de Calle 1818 al 3900, en el oeste rosarino.
De acuerdo a los datos policiales preliminares, cuando fue hallado por personal del Comando Radioeléctrico tenía un disparo en la cabeza y presentaba signos vitales.
Una vez trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), recibió atención y descubrieron que tenía dos heridas más. Pasada la medianoche murió.
