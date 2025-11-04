Un joven de 22 años murió tras ser atacado a balazos este lunes a las 22 en la zona de Calle 1818 al 3900, en el oeste rosarino.

De acuerdo a los datos policiales preliminares, cuando fue hallado por personal del Comando Radioeléctrico tenía un disparo en la cabeza y presentaba signos vitales.

Una vez trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), recibió atención y descubrieron que tenía dos heridas más. Pasada la medianoche murió.