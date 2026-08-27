Se trata de Juan José Gómez, de 26 años. Había sido desplazado de Los Guerreros tras el crimen de Pillín Bracamonte. Estuvo vinculado al autoatentado de Norma Acosta.

Juan José Gómez, alias "Juancito", de 26 años, un exintegrante de la barra brava de Rosario Central, fue acribillado a tiros en la puerta de un complejo de departamentos en Garibaldi al 2400 y falleció poco después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el hecho se registró alrededor de las 23.20 de este miércoles. Alertados por llamados a la central del 911 sobre detonaciones de arma de fuego, personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar.

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Los efectivos secuestraron cinco vainas servidas y constataron una importante mancha de sangre.

Pese a los esfuerzos médicos en el nosocomio, el profesional de guardia confirmó que Gómez ingresó sin vida minutos antes de las 23 a causa de los múltiples disparos recibidos en el cuerpo.

Hasta el momento, los autores del hecho no fueron identificados.

Vínculos con la barra e historial judicial

El nombre de Juan José Gómez no era ajeno a las páginas policiales ni al mapa del barrabravismo local. "Juancito", junto a su hermano apodado "Gamuza", pertenecía a la facción Los Guerreros, de la cual fueron desplazados tras el asesinato del histórico líder auriazul Andrés "Pillín" Bracamonte.

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Además, en septiembre de 2025, Gómez había cobrado notoriedad pública tras quedar involucrado en la causa del autoatentado de Norma Acosta.

En aquel momento, la Fiscalía lo imputó al considerar que Acosta le habría encargado organizar una balacera contra su propio domicilio de pasaje Larguía al 3400 para intentar responsabilizar a jefes policiales. Tras una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Pablo Socca, "Juancito" se había puesto a derecho y entregado ante las autoridades.