La víctima ingresó al Heca con heridas de arma de fuego en el pecho y la espalda. Los médicos de guardia indicaron que llegó sin vida al efector. Investigan las circunstancias del ataque

Un joven de 26 años murió luego recibir múltiples disparos en un ataque ocurrido en Presidente Quintana y Crespo este jueves por la noche.

La víctima estaba domiciliada en esa zona de la ciudad y según informaron fuentes policiales, fue trasladado de urgencia por su cuñado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Puede interesarte

El familiar lo llevó en un vehículo particular, acompañado además por un móvil del Comando Radioeléctrico cerca de las 21.

El médico de guardia constató que presentaba seis heridas de arma de fuego en el pecho y la espalda. Ingresó ya sin vida al hospital.

Puede interesarte

De acuerdo con el parte policial, la víctima fue identificada como Matías David Fernández, que contaba con pedido de captura por un ataque a balazos en 2018 contra el Centro de Justicia Penal.

Intervino personal de la comisaría 21ª por razones de jurisdicción. No trascendieron detalles sobre los agresores ni las circunstancias del ataque.