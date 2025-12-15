La madrugada del domingo se tiñó de sangre en el barrio Tupac Amaru-Bicentenario de Alto Comedero, en Jujuy, cuando un adolescente de 15 años fue apuñalado mortalmente a la salida de una fiesta de egresados. El brutal ataque, perpetrado por un grupo de jóvenes, dejó a otro menor herido.

Los hechos se precipitaron alrededor de la 1:30 horas, cuando la víctima y un amigo, ambos adolescentes, abandonaban el lugar donde se había desarrollado una reunión para celebrar la finalización del ciclo escolar. Según testimonios recabados por las fuerzas de seguridad y vecinos del lugar, mientras transitaban por la calle Pozo Cavado, fueron interceptados por un grupo de jóvenes con actitud agresiva.

Testigos presenciales indicaron que la agresión fue repentina y sin mediar provocación aparente, atribuyéndose el episodio, en principio, a presuntas disputas territoriales entre diferentes sectores barriales de la zona. En circunstancias que aún son objeto de investigación, uno de los atacantes extrajo un arma blanca y asestó una puñalada en el abdomen a la víctima, provocándole heridas de carácter letal.

🔴 Jujuy: Crimen en una fiesta de egresados: una patota interceptó a un chico de 15 años y lo mató



⚠️ Cuando la familia de la víctima llegó a la comisaría, la policía les dijo: "Si no hubiera salido siendo menor, hoy lo tendrías con vida"



Los buenos son los de azul? pic.twitter.com/JpFRYeunfB — Al Toque (@altoque_ok) December 15, 2025

El joven herido de gravedad logró avanzar apenas unos metros antes de desplomarse en plena vía pública. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar tras recibir llamados de vecinos alarmados por la violencia del suceso. Pese a los intentos de reanimación, el adolescente falleció en el sitio del ataque. En el mismo episodio, la persona que acompañaba a la víctima también sufrió heridas de arma blanca, aunque las lesiones no habrían puesto en riesgo su vida, según informaron voceros de Salud que intervinieron en la emergencia.

La investigación y las aprehensiones

Tras el crimen, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, desplegó un amplio operativo de rastrillaje en distintos domicilios del barrio con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos autores. La labor investigativa se vio facilitada por la colaboración de vecinos y el análisis de diversos testimonios, así como de un video que se viralizó rápidamente.

Producto de estas diligencias, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de varios menores presuntamente vinculados al hecho. Fuentes judiciales confirmaron la detención de un joven de 15 años y una adolescente de 16, quienes fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero. Ambos procedimientos se realizaron con la presencia de sus padres o tutores, conforme a la normativa vigente que rige para menores de edad. Asimismo, se demoró a otros adolescentes que se encontraban en el grupo agresor al momento del ataque, si bien no todos han sido formalmente imputados hasta el momento.

Puede interesarte

La causa ha sido remitida al Juzgado de Menores y se encuentra en etapa investigativa. Los pesquisas no solo evalúan la autoría material del homicidio, sino que también analizan el contexto en que se desarrolló la fiesta de egresados: si los adolescentes contaban con la debida autorización parental para asistir, qué tipo de controles o supervisión existían en la vivienda donde se llevó a cabo la reunión y si existió algún tipo de responsabilidad por parte de adultos vinculados a su organización.