Un joven de 21 años, que esperaba su primer hijo, fue asesinado a tiros mientras circulaba en moto junto a un amigo en la ciudad de Caleta Olivia. El ataque ocurrió a plena luz del día y los responsables lograron escapar. La Justicia avanza con la investigación para identificarlos.

El hecho se registró durante la mañana de este lunes en el barrio 2 de Abril, en la localidad santacruceña. De acuerdo con los primeros datos, la víctima, identificada como Ulises Olima, se desplazaba en una motocicleta junto a un acompañante cuando fueron interceptados por un grupo de personas. Sin mediar palabras, los agresores abrieron fuego.

Olima recibió al menos dos disparos, uno de ellos en el pecho. A pesar de las heridas, logró avanzar algunos metros con la moto hasta que se desvaneció y cayó sobre el asfalto.

Intentos de auxilio

El amigo que viajaba con él intentó asistirlo de inmediato y le practicó maniobras de reanimación mientras pedía ayuda. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal médico del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, quienes constataron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Poco después llegó al lugar la pareja de la víctima, una joven embarazada que atravesó una fuerte crisis emocional y debió ser contenida por los efectivos.

Operativo policial y primeras pericias

Tras confirmarse la muerte, se desplegó un amplio operativo en la zona. Personal del Gabinete Criminalístico realizó un rastrillaje exhaustivo para recolectar vainas, armas y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia del ataque. En paralelo, se tomaron declaraciones a vecinos y a posibles testigos, incluido el acompañante de la víctima.

La Justicia investiga un posible ajuste de cuentas.

En el marco de las primeras actuaciones, los investigadores determinaron que Olima llevaba consigo una pistola calibre 9 milímetros. El arma fue secuestrada por orden judicial y será sometida a pericias para establecer si fue utilizada recientemente.

Líneas de investigación

La presencia del arma abrió la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque los investigadores aclararon que no se descartan otras teorías. Las conclusiones quedarán supeditadas a los resultados de las pericias balísticas y a los testimonios reunidos en las próximas horas.

La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, a cargo del juez Villalón Lezcano, mientras continúan los trabajos para dar con los autores del homicidio.