Las autoridades de la localidad de Las Heras iniciaron una investigación para determinar los motivos que derivaron en el ataque. La víctima recibió un disparo en el tórax.

Un joven murió baleado en el barrio Santa Teresita de Las Heras tras quedar en medio de un tiroteo que, según las primeras reconstrucciones policiales, se desencadenó a partir de una pelea.

La discusión se produjo el domingo por la tarde y escaló hasta producirse un intercambio de disparos entre varias personas, donde la víctima fue alcanzada por un proyectil en la zona del tórax.

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La herida fue de extrema gravedad y la víctima murió pese a la intervención médica. De acuerdo a Diario de Mendoza, el joven no habría tenido ninguna participación en el conflicto que desató el tiroteo sobre la calle Democracia, entre Ameghino y Bolívar.

Fueron los propios vecinos del barrio quienes avisaron a través del 911 tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron al joven en el piso sin vida. El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) certificó la muerte y constató que el cuerpo presentaba una herida de bala en el tórax. A partir de ese momento, la escena quedó en manos de efectivos policiales y de la Policía Científica, que avanzaron con las primeras pericias del caso.

Previo al desenlace fatal, un hombre se había presentado en el Hospital Carrillo cerca de las 17 horas con una herida de arma blanca en la espalda. Ante los efectivos policiales, declaró que había sido atacado por otro sujeto durante un enfrentamiento en el interior del barrio.

Poco después, una mujer llegó al mismo centro asistencial con una herida cortante en la mano derecha y otra lesión en la axila izquierda.

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De acuerdo a los datos recopilados por el mencionado portal, el enfrentamiento a tiros habría sido entre un hombre y un grupo de jóvenes con presunta vinculación al narcomenudeo. En tanto, otra de las hipótesis señaló que una presunta pelea entre mujeres había ocasionado la balacera que terminó con una víctima fatal. Se trataría de dos personas del mismo entorno familiar.

La escena del hecho quedó bajo custodia policial mientras los peritos realizaban el relevamiento balístico. La investigación del caso quedó a cargo de los investigadores de Homicidios, bajo la conducción del fiscal Oscar Malla, quien deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el enfrentamiento y establecer las circunstancias precisas en que se produjo la muerte del joven.