Los guardias de seguridad quedaron detenidos. Los testigos aseguran que no le habrían permitido el ingreso a la víctima y que todo terminó en una discusión fatal.

Cuatro patovicas quedaron detenidos acusados de haber matado a un hombre de 51 años durante una brutal pelea en la puerta de un bar en San Miguel.

Los testigos relataron que los guardias le habrían negado el ingreso al local nocturno llamado “Suttón Bar”, ubicado en las calles Las Heras y Paunero. Entonces, se generó una fuerte discusión que terminó en una golpiza.

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Según las primeras pericias, Rogers habría muerto por asfixia mecánica, ya que los patovicas lo habrían tomado del cuello. Sin embargo, la causa exacta de la muerte será confirmada por la autopsia, que ya fue ordenada por la fiscalía.

🚨 VIDEO: GOLPES Y MUERTE EN LA PUERTA DEL BOLICHE; HAY CUATRO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PRESOS POR HOMICIDIO

- Fue en la puerta del boliche Sutton de San Miguel.

- La víctima tenía 51 años.

- Los golpes los recibió cuando quiso reingresar al local. pic.twitter.com/bNopnRNbPz — Vía Szeta (@mauroszeta) March 22, 2026

Mientras se esperan los resultados forenses, el bar fue clausurado y se abrió un expediente por homicidio que tramita en la UFI N°21 de San Miguel, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, que ordenó la detención de los cuatro empleados del bar.

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Otros empleados y el dueño del bar también fueron identificados. Durante el operativo, la policía secuestró los equipos de grabación de las cámaras de seguridad. La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la muerte de Rogers.

Según publicó Diario Efecto, la víctima estaba acompañada por otros dos hombres, entre ellos su hijo de 23 años, que fueron citados como testigos y podrán dar detalles de los hechos.