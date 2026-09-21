El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en una vivienda de pasaje Pedro Pavia al 5100. La víctima recibió una herida de arma blanca en el tórax y falleció en el Hospital Roque Sáenz Peña

Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este domingo luego de ser apuñalado en medio de una discusión familiar en una vivienda de la zona sur de Rosario. Por el hecho fue detenida una mujer de 24 años, prima de la víctima.

Según el reporte policial, el episodio ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en una casa de Pedro Pavia al 5100. Una llamada al 911 alertó sobre un conflicto familiar y efectivos policiales acudieron al lugar.

Puede interesarte

Una mujer de 53 años relató a los agentes que se encontraba en la vivienda junto a su hija y su sobrino, Kevin Isaías Bustos, de 21 años. De acuerdo con su declaración, ambos jóvenes comenzaron a discutir y, en esas circunstancias, la mujer de 24 años tomó un cuchillo de la cocina y atacó a Kevin en el pecho.

Tras la agresión, vecinos trasladaron al joven al Hospital Roque Sáenz Peña donde se constató su fallecimiento como consecuencia de una herida de arma blanca en el pecho.

La sospechosa permanecía en una habitación de la vivienda cuando llegó la Policía y fue arrestada.

Puede interesarte

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la escena y secuestró una cuchilla de unos 30 centímetros, que será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el ataque.

Durante las tareas de la PDI también fue aprehendida una mujer de 40 años que, según el parte oficial, entorpeció el procedimiento policial.

Las actuaciones quedaron radicadas en la comisaría 15ª por razones de jurisdicción.