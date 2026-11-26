El joven murió en la guardia del Hospital Central Ramón Carrillo, pese a los intentos por salvarlo. La División Homicidios trabaja en el caso para identificar a los responsables

Un joven de 29 años, identificado como Rodrigo Zabala, fue asesinado de múltiples disparos en el barrio República de la ciudad de San Luis. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde murió poco después de ingresar.

Según trascendió, el hombre sufrió heridas de arma de fuego y recibió asistencia médica antes de ser derivado al centro de salud. Luego de que se confirmara su muerte, intervino la Fiscalía de turno.

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La causa quedó a cargo del fiscal de Instrucción N° 2, Ricardo Barbeito. Los investigadores trabajan en el relevamiento de la escena, la recolección de rastros y la búsqueda de personas que puedan aportar información sobre la secuencia previa a los disparos.

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A raíz de esto, la investigación quedó en manos de los efectivos de la División Homicidios, que realizaron las primeras medidas para determinar cómo ocurrió el ataque. De acuerdo conlo informado, hasta las primeras horas del jueves no había detenidos.