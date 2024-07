Este año, Matías Alé rompió todos los esquemas durante la gala del Martín Fierro Federal y, delante de todos, le propuso matrimonio a su novia Martina Vignolo. Ahora, el mediático estuvo en Re Despiertos (TN) junto a su pareja y anunció la fecha de la boda.

El actor habló con Martina acerca de cómo se conocieron y de lo bien que se llevan desde que están juntos. Además, detallaron cómo será la fiesta de casamiento que se avecina.

Cuándo será la boda de Matías Alé y Martina Vignolo

Durante la charla con el equipo de TN, Matías Alé llenó de elogios a su novia Martina Vignolo y se refirió a la conexión especial que tienen dentro de la pareja.

“Las cosas se dan como se tienen que dar. Si te pasa, sucede y se conectan las almas. A nosotros nos pasó varias veces, que nos hemos mirado durante 15 segundos en silencio y nos conectamos con el alma. Por eso dije que si, nos merecemos esto”, enfatizó.

Cuando le preguntaron por el día del casamiento, respondió Martina. “Va a ser el 25 de octubre de 2025″, respondió la chica que tiene 22 años. “Nos gusta el número y nos gusta el 10″, agregó Alé.

El actor dijo que piensa hacer varias fiestas e invitó a todos en el piso del estudio de TN. “Es un lindo sábado, para todos y nos da tiempo para conseguir los canjes”, ironizó.

Luego, contó que como muchos no pueden viajar a Mar del Plata, donde será la boda por iglesia ya que la chica es de esa ciudad, va a preparar fiestas en diferentes lugares. “Va ser un casamiento federal”, remarcó.

A principios de junio, Alé había dado detalles con respecto a su idea de federalizar su boda. “Uno de los tantos casamientos que vamos a tener va a ser en Mendoza, porque va a ser un casamiento federal, por todo el país, como el Martín Fierro”, había comentado en una charla en Intrusos (América).

“¿Te vas a casar por todo el país?”, repreguntó Guido Zaffora sin ocultar el desconcierto. Alé asintió y dividió las opiniones de los panelistas. Sin embargo, Flor de la Ve lo alentó: “Hay que casarse así: Purmamarca, Mendoza, Ushuaia...”.

En la misma sintonía que la conductora, el actor explicó: “Es que esto me lo gané por la conducción que hice en Córdoba, entonces me voy a casar en Córdoba; Martu es de Mar del Plata, nos vamos a casar ahí; yo soy de Buenos Aires y lo voy a hacer en la Bombonera... Y en Mendoza también”. “Además, no me entran todos mis amigos. Hace 25 años que estoy en el medio”, remarcó.