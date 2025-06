Felizmente en pareja con su joven novia, Martina, Matías Alé disfruta de un buen presente laboral y personal. Cada tanto el actor es involucrado en cruces por sus relaciones pasadas, pero no da pie con bola y sigue en la suya. Esta vez, fue noticia por revelar que hace un año y medio dejó la medicación psiquiátrica, pese a la oposición de su psiquiatra.

El exnovio de Graciela Alfano contó que tenía recetada la toma de siete pastillas por día. Cabe recordar que en 2015 sufrió un brote psicótico con delirio místico que lo llevó a tener un episodio de violencia con su entonces esposa, María del Mar Cuello Molar, y su suegra, Nancy Molar. En ese entonces fue internado en una clínica psiquiátrica y comenzó un tratamiento con medicación.

“Yo dije ‘por qué no hacerme cargo de esta historia’. Yo estoy muy bien. Tomé una decisión hace un año y seis meses”, comenzó diciendo en “Lape Club Social” (América TV). Y siguió: “Un día me levanté y me encontré con que estaba tomando siete medicamentos por día para subsistir. Para la depresión, para las fobias… decidí no tomar más”.

De inmediato, Matías Alé aclaró que “lo cuento porque es mi caso, no hablo de nadie más. Yo durante años estuve con psiquiatra, médico, todos. Y tomaba medicación para todo”. “Un día dije ¿qué me pasa? Si yo ya no veo sombras, no me veo más como el hijo del Espíritu Santo”, bromeó.

"Yo me veía mejor y dije que era yo y mi alma. Podía pasar que en quince días me pusiera a gritar un Padrenuestro con un lobo marino o volver a ser yo, y acá estoy. Yo tomé la decisión, pasó el tiempo y lo charlé con mi psiquiatra", continúo y cerró con una fuerte revelación: “Firmé un papel con el médico liberándolo de que si a mí me llegaba a pasar algo en este tiempo, él no tiene ninguna responsabilidad. Él me dijo que no le parecía correcto, pero que lo íbamos a ir viendo”.