Desde que comenzaron su romance, Matías Alé y Martina Vignolo se mostraron muy enamorados y dispuestos a comprometerse cada vez más, lo cual confirmaron con un video muy divertido en donde anunciaron la fecha de su esperado casamiento.

Por medio de sus cuentas de Instagram, el actor y la joven compartieron un video en donde los dos aparecen con carteles en donde revelan el día de la boda y luego aparece un trencito de la alegría que invita al artista a volver a su vida en donde salía por las noches y se lo vinculaba con varias mujeres.

(Foto: Gentilezas)

Sin embargo, en la filmación Martina logró convencerlo de que se quede y ambos disfrutaron de un carnaval carioca repleto de familiares y amigos que los apoyan para esta nueva etapa que comienzan en sus vidas, lo cual deja atrás el pasado de Alé con Graciela Alfano.

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“Faltando tan poco para nuestra noche tan esperada queríamos compartir con ustedes lo que fue nuestro sabe the date, esta invitación previa a la formal y tradicional que se le dará en mano a cada uno les ha llegado a nuestros invitados, para que con casi 2 meses de anticipación tengan tiempo de ordenar sus agendas”, comentó Martina

(Foto: Gentilezas)

Luego, la joven actriz aclaró: “Ya habrá oportunidad de festejo masivo”, dijo y luego le agradeció a sus familiares y amigos que se presentaron para poder aparecer en el anuncio que logró llamar la atención de todos.

“No nos queda nada, solo disfrutar del hermoso proceso 24/10/25. Pd: Miren hasta el final para saber quién se quedó con los globos (no fueron arrojados al mar)”, comentaron los novios que tuvieron que superar un problema que se les presentó.

El divertido anuncio de Martina Vignolo y Matías Alé sobre su casamiento pic.twitter.com/WRxSuWmkcR — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) September 3, 2025

Cabe resaltar que, hace poco Alé logró sorprender a todos al dar detalles de la arriesgada decisión que tomó con respecto a su salud mental, con la cual tuvo varios problemas en el pasado.



