El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, continuará detenido en el Krome Detention Center de Florida, Estados Unidos, luego de ser apresado durante un control migratorio.

Según SE informó, el jugador fue separado de un vuelo interno por tres agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y permanece arrestado desde el jueves 6 de agosto.

Sin antecedentes penales y con la explicación de que su detención obedece a trámites migratorios incompletos, Pourrain será trasladado a una cárcel de máxima seguridad para inmigrantes en espera de que se fije una fianza que le permita recuperar la libertad.

Después de permanecer algunos días en el centro de procesamiento del ICE en Miramar, Florida, fue derivado a la cárcel de máxima seguridad donde continuará su encarcelamiento.

El futbolista viajaba hacia la ciudad de Los Ángeles junto a sus compañeros del Club Lyon FC, equipo de la tercera categoría, cuando fue apartado del grupo por tres agentes vestidos de civil.

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Los agentes informaron que se trataba de un control de rutina, que no superaría los diez minutos. Durante el procedimiento constataron que Pourrain no contaba con los trámites migratorios completos: radicado en Estados Unidos desde 2019, ingresó con visa de turista y, aunque solicitó la residencia, nunca obtuvo una respuesta oficial.

Por ese motivo, los funcionarios federales dispusieron su detención como medida cautelar. Su abogada, Regina de Moraes, cuestionó la actuación y sostuvo que se estaría aprovechando una “área gris de la ley de inmigración”.

Para establecer el monto de la fianza, la legislación local exige el aval de un ciudadano estadounidense o residente permanente y la aprobación de un juez. Según indicó la defensa, el importe rondaría entre los tres mil y los cinco mil dólares.