Luego de una jornada en la que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron que ser asistidas por un episodio de angustia, la empresaria y conductora rompió el silencio en LAM desde Europa.

Wanda dio detalles de la audiencia de divorcio que tuvo con el futbolista en Milán y se refirió a la ausencia paterna y materna que informó el colegio respeto a los frecuentes viajes de ambos.

En ese sensible marco, Nara contó la recurrente pesadilla que atormenta a las menores Francesca e Isabella Icardi tras la separación.

“En la última comunicación que hubo con el Ministerio Público Tutelar con el papá de las nenas, le pidieron que evite mostrarse con los hijos de su novia porque a las nenas les generaba angustia”, comenzó diciendo Wanda en comunicación telefónica con Ángel de Brito en América.

“Él todavía no autorizó la terapia psicológica de mis hijas. Se niega a pagarla. Yo dije que la iba a pagar yo, pero necesitamos la firma de él y se niega a firmar”, aseguró la mediática.

Y detalló: “Ellos las vieron muy angustiadas. Yo tengo a hijas sanas, tienen todo para ser felices, y la angustia viene por parte de uno de los integrantes de la familia. Es algo casi imperdonable”.

“El Ministerio Público Tutelar hizo de todo para revincular a este papá con llamadas”, apuntó Nara, luego de que trascendiera que Icardi tuvo la intención de ir a buscar a sus hijas al colegio y la Justicia se lo impidió pese a no tener impedimento de contacto con las niñas.

Puede interesarte

LA TERRIBLE PESADILLA DE LAS HIJAS DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI TRAS LA SEPARACIÓN

“Él quiere llevarse a mis hijas a vivir con él a Turquía y si es posible que yo vaya con ellas. La jueza le dijo que no podía obligarlo a él ni a mí a vivir en otro país”, continuó Wanda.

“Hace 9 meses o más (que nos fuimos) y todavía no recibimos la mudanza de Turquía. A mis hijas les doy tranquilidad todas las noches (de que eso no va a pasar) para que puedan descansar en paz”.

“Ellas se levantan con pesadillas muy feas, diciendo ‘tengo miedo de despertarme arriba de un avión’”, reveló Nara.

“Y yo les digo que eso es imposible, y ellas dicen que el papá les dijo que se iban a levantar arriba de un avión y que iban a estar en Turquía”, expuso Wanda.

“Y ellas le dice ‘¿y mamá?’. ‘Mamá cuando tenga libre, cuando deje de hacer las pelotudeces que hace las va a venir a ver. Una, dos veces al año, las va a venir a ver’, les dice él”, concluyó Wanda, dando detalles del sufrimiento de las nenas.

Puede interesarte

Wanda Nara habló por primera vez sobre su supuesto nuevo romance con Achraf Hakimi, un jugador del PSG, ex club donde jugaba Mauro Icardi. Los rumores del affaire se intensificaron cuando la empresaria se presentó en la final de la Champions League y se hospedó en el hotel donde los futbolistas concentraban.

Desde Ibiza, la Wanda se comunicó con Ángel de Brito durante el vivo de LAM (América TV) para enfrentarse a la última información que trascendió sobre la denuncia de desamparo de sus hijas Francesca e Isabella y aprovechó para hablar también sobre su situación amorosa.

"¿Estuviste o no estuviste con Hakimi?", le consultó el conductor, a lo que ella rápidamente negó el romance.

“Me río porque todos los días sale una persona nueva, y hay un montón de nombres”, contestó.

Sobre la razón por la cual estuvo presente en la final de la Champions League, Wanda sostuvo que aún mantiene una buena relación con el club francés y por ello recibió una invitación. Además, aclaró que no está en busca de una relación amorosa, ya que está “disfrutando la soltería”.

Y explicó: "No me gusta que me involucren en situaciones que no son. Nunca me metería con alguien que está en pareja. Lo hacen para generarme daño o lastimar".

Puede interesarte

Ante la última declaración, De Brito le consultó por su romance con Keita Baldé, que supuestamente habría sido previo al episodio donde la China Suárez y Mauro Icardi se habrían encontrado en París: "Están las fechas en las cámaras, fue después", sostuvo la empresaria y sumó que aunque el jugador estaba casado, estaba “separado” de su pareja.

🗣️ WANDA NARA: "LA RELACIÓN DE LA CHINA Y MAURO EMPEZÓ HACE AÑOS"



"Lo que hace él me parece violento".



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @angeldebritooki pic.twitter.com/BpwXcB5qeD — América TV (@AmericaTV) June 6, 2025