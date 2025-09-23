Mauro Icardi es un volcán de goles. El delantero argentino aportó un gol a la victoria de Galatasaray por 3-1 ante Konyaspor por la sexta fecha de la Superliga de Turquía y así agrandó su racha a tres tantos en sus últimos cuatro partidos.

El centrodelantero recibió una genial asistencia de taco del enganche turco Yunus Akgün y, sin controlar, se anticipó al cierre del defensor visitante y definió rasante contra el primer poste para anotar el segundo tanto de su equipo en la última acción del primer tiempo.

Zaten Yunus Akgün'un şu asistini mauro icardi'nin ziyan etme ihtimali yoktu



Galatasaray - Konyaspor #GSvKNY pic.twitter.com/zglGNG8XPc — Nìcò (@nicoxgala) September 22, 2025

De esta manera, el atacante con pasado en el fútbol italiano llegó a cuatro gritos en la liga turca y ya se convirtió en el goleador de la competencia, igualado con Youssef En-Nesyri, jugador de Fenerbahce. Previamente, Icardi había anotado frente a Karagümrük, Rizespor y Eyüpspor.

El equipo de Mauro ganó sus seis partidos en la competencia domestica y ya tiene seis puntos de ventaja sobre Göztepe, el más cercano perseguidor. En contrapartida, cayó por 5-1 ante Eintracht Frankfurt en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.