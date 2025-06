Mauro Icardi le escribió una íntima carta al juez Adrián Hagopian luego de que lo autorizaran a ver a sus hijas para el día del padre que se celebra el 15 de junio, pero que le pusieran una serie de requisitos que generaron malestar en el futbolista y su defensa.

Según el documento oficial emitido por el Juzgado Civil 106 que mostró Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), el jugador se podrá encontrar con las pequeñas ese día, en el edificio Chateau Libertador, de 13:30 a 17 horas. Pero, "solamente podrán estar presentes el Sr. Mauro Icardi y las niñas Francesca e Isabella, sin la presencia de la Sra. María Eugenia Suárez Riveiro, pudiendo participar de la reunión los otros hijos menores de la Sra. Nara: Valentino, Constantino y Benedicto López".

Sin embargo, éste habría decidido no presentarse debido a que le parece una injusticia la resolución de la Justicia, aunque también existe la posibilidad de que tenga que regresar a Turquía el sábado 14 de junio para comenzar con la pretemporada, según informó Luis Bremer en A la Tarde (América TV).

Frente a estas disconformidades fue que Icardi decidió dirigirse directamente a las autoridades judiciales en un escrito de más de 20 páginas que "lo escribió a la madrugada con Lara Piro".

El mismo fue compartido por Tatiana Schapiro en DDM (América TV) y, posteriormente, en su cuenta de X (ex Twitter), donde expresa: "He aquí donde como PADRE me planto, me pregunto... les inquiero a mis abogadas y a Ud. como magistrado..... HASTA CUÁNDO Y CUÁNTO MÁS DEBO SOPORTAR?? Su señoría, mal que le pese, NI UD ni Wanda Nara me van a poder elegir la pareja, y NI Ud. NI YO se la podremos elegir a la madre de mis hijos..."



"NO existe antecedente jurídico ni jurisprudencial donde un Juez le 'elija' o le 'prohíba' el vínculo a un progenitor con su pareja, al menos no sin una causal objetiva que lo avale o le dé sustento a tan arbitraria y antijurídica e inconstitucional. La historia de cada familia debe trabajarse INTRA MUROS, es MI responsabilidad y MI tarea como padre, poder explicarle a mis hijas los hechos acaecidos en su epigrama familiar, como deberá hacerlo su madre con la parte que le toca, y las chicas, con el relato de su historia familiar en conjunto, harán la debida 'reconstrucción', como hicimos todos, pero es un plano íntimo en el cual NO tiene compromisos laborales que cumplir y de ellos depende mi carrera y el futuro económico de mis hijas..."

"Y me repregunto: ¿De qué me sirvió ser un hombre pasible y cumplidor de la justicia y de las órdenes judiciales? Si terminé siendo CASTIGADO por la justicia pecar de 'CORRECTO' cuando en contrapartida a la Sra. Nara pareciera que se le "premia" por ser una DESOBEDIENTE consuetudinaria de las normas y las órdenes judiciales, todo lo cual deviene cuanto menos llamativamente y parcialmente manifiesto por parte de la Justicia y en desmedro y perjuicio de mi parte y de mis hijas. La madre de mis hijas, la Sra. Wanda Nara se cansó de mofarse de la justicia y se hartó de desobedecer órdenes judiciales", sigue.



"Desde que me instalé en la Argentina, en Noviembre de 2024, en aras de recuperar a mis hijas, quienes habían sido SECUESTRADAS por su madre, porque la misma tenía la impronta pasional de instalarse en la Argentina para 'blanquear' su relación amorosa con quien venía siendo su amante desde hacía 3 años durante nuestro matrimonio, el Sr. Elian Valenzuela, decidí humildemente ajustarme a derecho y CONSENTIR LA COMPETENCIA DE VS, quien había sido escogida por la Sra. Wanda Nara y su anterior representación letrada para el tratamiento de las cuestiones urgentes que se suscitan en Argentina".