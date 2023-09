Maxi Guidici habló mano a mano con Ángel de Brito en LAM tras su intento de suicidio.

El ex Gran Hermano fue junto a su mamá y ambos se quebraron al aire al narrar lo ocurrido.

Primero, Maxi Guidici se refirió al choque que protagonizó cuando llegaba al Bailando 2023 y al comunicado de Juliana Díaz, su expareja, anunciando la separación en las redes: "El choque tuvo que ver con una situación que ya estaba mal, estaba boleado. Después entré al Bailando, me hacen una nota y me entero de la historia de Juliana, de la separación. Eso me afectó bastante. Lo habíamos hablado para sacar juntos la historia, pero dejamos de hablarnos y ella la sacó primero".

"De ahí me fui a mi casa, compré alcohol, me quería relajar, y me seguía sintiendo nervioso entonces me tomé una pastilla, y seguía nervioso. Y perdí el control, se me empezaron a juntar un montón de cosas. Todo pasó por mí. Quizá estar al lado de Juli y vivir tan de cerca con alguien que estaba viviendo otras cosas me generaba más frustración", sumó.

"Cuando salí de Gran Hermano empecé a generar expectativas, pero no tenía a nadie que me guie y se me complicó. Desde un principio me empecé a desesperar y después a frustrar", aseguró.

En otro tramo de la entrevista, Maxi habló sobre su internación y relató cómo fue: "Hay cosas que no me acuerdo bien. Estaba custodiado por un policía que me seguía hasta el baño. Y después me cambiaron la guardia. Ya me quería ir, la primer custodia que me pusieron re bien, un chico super humano, pero el segundo chico estaba cumpliendo con su trabajo como podía, y yo me ponía cada vez más nervioso. En un momento no sabía si estaba en un hospital o en una cárcel".

"Me di cuenta de la locura que casi cometo y empecé a valorar lo que tengo. Tengo muchas cosas por las cuales estar agradecido", reflexionó. Luego, la mamá del ex Gran Hermano quebró en llanto, pidió un momento para recuperarse y después habló conmovida sobre lo ocurrido con su hijo: "Yo estaba en Misiones con mi hija, me llamó y lo noté rarísimo. Yo sentía una cosa fea, me di cuenta que estaba mal. En un momento me mandó las claves bancarias y yo sentí que me moría. Y me fui porque estaba pasando algo muy serio".

"Yo no quería molestarla a Juli, entonces hablé con el Cone. No me atendía porque estaba ensayando y le dejé un mensaje. Después me llamó y fue a la casa de Maxi", recordó la mujer.

"Dios me dio otra oportunidad y la quiero aprovechar, volver a ser quien era", manifestó Guidici y reafirmó sus ganas de ingresar como participante del Bailando 2023 (América TV).

¿Qué le pasó a Maxi Guidici?

El periodista Ángel de Brito reveló en sus historias de Instagram qué dicen las autoridades sobre la situación del cordobés: "Personal fue desplazado a Perón al 1600 por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas".

"Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano José GUIDICI (EX GRAN HERMANO 2022) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos, por la ruptura con su pareja", concluyó el conductor de LAM (América TV).

"Hubo un llamado al 911. Personal de la comisaría 1B llega al lugar, encuentran a Maxi Guidici que de acuerdo a la primera información que tiene la policía en el lugar, alcanza a decir que había ingerido un blíster de clonazepam", contó Paulo Kablan en A la Barbarossa (Telefe).