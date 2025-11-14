En medio de la fuerte exposición mediática que atraviesa Wanda Nara y Mauro Icardi durante la visita del futbolista a la Argentina, Maxi López decidió poner claridad sobre si sus hijos verán a Icardi durante estos días.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el exfutbolista habló en Sálvese Quien Pueda y respondió sin vueltas cuando Yanina Latorre le consultó si Valentino, Constantino y Benedicto planeaban encontrarse con el delantero del Galatasaray mientras esté en Buenos Aires.

“¿Y los chicos no lo van a ver a Mauro estos días que está acá? ¿O no quieren verlo?”, preguntó la conductora.

Con serenidad, Maxi explicó cuál es la dinámica que mantienen puertas adentro: “No, la verdad es que los chicos tienen su rutina y, si en algún momento me lo piden, yo no tengo ningún problema”.

Además, remarcó que su enfoque siempre está puesto en el bienestar de los jóvenes y no en los conflictos de los adultos: “Quiero que sea lo más natural posible. Siempre hay que pensar primero en los chicos y después en los grandes”.

Aunque la situación familiar que rodea a Wanda, Mauro e incluso a los propios hijos suele generar debates públicos y opiniones encontradas, López evitó cualquier tipo de confrontación y dejó clara una postura conciliadora, basada en el respeto por los tiempos y decisiones de sus hijos.