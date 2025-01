Maxi López volvió a la Argentina luego de pasar algunos días con Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo con Wanda Nara, en Europa. Al llegar a Ezeiza, el exfutbolista fue recibido por la conductora, quien evitó responder las preguntas de los periodistas que se encontraban en el lugar.

Ante la insistencia de los cronistas, quienes querían saber qué opinión tenía el exmatrimonio sobre el blanqueo del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, Maxi fue contundente. “Chicos, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien, pero no quiero hablar de tema porque no estoy al tanto de nada”, lanzó al aire de LAM (América).

Wanda Nara fue a recibir a sus hijos y a Maxi López a Ezeiza.

En cuanto a los mensajes que Mauro Icardi le enviaba a Wanda insultándolo a él, Maxi agregó: “Ahora, seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado”. Sin querer opinar de la vida sentimental de la mediática, el exfutbolista cerró: “Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”.

En un nuevo chat inédito, Mauro Icardi destrozó a Maxi López delante de Wanda Nara

Ángel de Brito mostró esta viernes un nuevo chat filtrado entre Mauro Icardi y Wanda Nara al aire de LAM (América). En la conversación, el delantero del Galatasaray de Turquía destrozó a Mauro Icardi, su examigo y exmarido de la conductora.

“Maxi me chupa la ch... Es un muerto de hambre que 10 años se hizo el vivo y vos te hacés la viva”, le escribió a su exmujer. En otra captura, le dijo: “También te aviso que lunes te llega documento del abogado que las nenas tienen que volver a Estambul ¡¡¡¡Después no vengas con que soy mala persona!!!! ¡Seguí así! ¡¡Después no vengas llorando!! Te lo aviso ¡Ya es la segunda vez que haces lo mismo! No te la paso más”.

Luego, la amenazó: “¿Querías que me caliente y arranque a hacer las cosas como haces vos? Esperate de todo ahora, después no vengas con ‘que estoy enferma’, con que ‘soy una víctima’”.

Mauro Icardi destrozó a Maxi López (Foto: captura América)

Icardi descalificó de nuevo a López y se burló de su físico: “Después venís... con que soy mala persona, ¡¡¡con que hago todo para hacerte mall!!! Y todas las p... que decís. ¡¡¡Metés al gordo p... de Maxi haciéndote la viva en mi casa!!! ¡¡¡Te aviso que te voy a volar de ahí!!! ¡¡¡Seguí así!!!”.