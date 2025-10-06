En un nuevo capítulo de la serie de videos que buscan retratar la "intimidad" de su arresto domiciliario, Máximo Kirchner filmó a su madre, Cristina Kirchner, mientras hacía ejercicio en una cinta andadora. La grabación, de apenas 20 segundos, se viralizó rápidamente no solo por el particular diálogo entre ambos, sino porque un paneo de la cámara dejó entrever por primera vez la tobillera electrónica que la expresidenta debe usar mientras cumple su condena firme por corrupción.

El video, publicado en la cuenta de Instagram del diputado, muestra a la exmandataria en calzas, caminando a paso firme en su departamento del barrio de Constitución.

La nueva peregrinación de CFK a Luján domiciliaria.

PD: se le nota la tobillera. pic.twitter.com/j7aur9sXnY — Tomas Diaz Cueto (@Tomidiazcueto) October 4, 2025

El plano que reveló la tobillera

La filmación comienza con un plano que recorre el cuerpo de la expresidenta de abajo hacia arriba. Es en ese paneo inicial donde, por un instante, se puede observar el dispositivo de monitoreo electrónico en uno de sus tobillos, un símbolo ineludible de su condición de condenada bajo arresto domiciliario.

El gesto de mostrar, aunque sea fugazmente, la tobillera, es interpretado como un nuevo elemento en la construcción del relato kirchnerista sobre la supuesta "persecución" y el "lawfare".

Puede interesarte

"¿Qué no ves? Caminando": Diálogo con eco a Parrilli

El video se completa con un diálogo que evoca el estilo directo y cortante de la expresidenta, recordando sus célebres conversaciones con su exsecretario Oscar Parrilli, aunque sin “malas palabras”.

Máximo Kirchner : "¿Qué andamos haciendo?"

: "¿Qué andamos haciendo?" Cristina Kirchner: "¿Qué no ves? Caminando".

Acto seguido, su hijo intenta construir una épica militante al comparar su caminata con la reciente peregrinación a Luján. "¿Como los que van a Luján?", pregunta. "Exactamente. Como los que van a Luján. Con la misma fe, sin dudas", responde ella, con los pulgares en alto.

El video, que busca mostrarla activa y con "fe" a pesar del encierro, no pudo evitar una metáfora involuntaria y contundente: por más que camine, Cristina Kirchner no puede moverse del lugar donde cumple una condena firme de seis años de prisión por corrupción.