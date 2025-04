Valentina Audicio, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que denuncia haber sido arrastrada por una micro tras un incidente ocurrido en un paradero de la calle Los Abetos, en la comuna de Vitacura, región Metropolitana. La joven relató cómo, mientras esperaba el transporte público, el conductor de un bus de la línea 405 cerró las puertas con su pantalón enganchado, arrastrándola varios metros.

En el video, Valentina comienza aclarando que está bien físicamente, pero resaltó el impacto emocional que vivió tras el suceso. "Estoy bien y muy agradecida al universo por eso, pero el miedo, angustia y sensación de vulnerabilidad que pasé no se lo deseo a nadie", expresó en el post.

Según el relato de Valentina, ella se encontraba esperando la micro junto a un hombre en el paradero de la línea 405, cuando el vehículo se detuvo unos metros más adelante de lo usual. El hombre subió primero, y mientras ella aguardaba a que él pagara su pasaje, el chofer cerró la puerta sin darle tiempo para subir. Parte de su pantalón quedó atrapado en las puertas y, a pesar de que la joven intentó golpear la puerta para llamar la atención del conductor, este comenzó a mover el bus, arrastrándola por varios metros.

"Partió y me arrastró por el suelo, deben haber sido como 3 metros que se sintieron como 3 kilómetros", relató Valentina, visiblemente afectada por la experiencia.

Aunque Valentina destacó que no sufrió daños físicos graves, mencionó que su celular quedó inutilizable tras el incidente. "No me pasó nada físicamente, pero mi celular cagó. Me quedaba como una cuota para pagar el celular", explicó.

Lo más impactante del relato fue cuando Valentina narró que el chofer no solo la ignoró durante el incidente, sino que además la culpó de lo sucedido. "Le empecé a golpear porque la puerta no me soltó el pantalón y yo no podía hacer nada. Él me vio, me vio, y yo le golpeé cuando me di cuenta de que mi pie estaba atrapado. Él me miró y siguió", señaló, añadiendo que el conductor la reprendió diciendo: "¿Cómo se le ocurre hacer eso?" y cerró la puerta nuevamente para continuar su ruta.

En el video, Valentina expresó su indignación y mencionó que, a pesar del shock, no estaba segura si alcanzó a ver la patente del bus. Sin embargo, insistió en que quería hacer algo para que el chofer respondiera por su irresponsabilidad.

En otro video, Valentina publicó imágenes que muestran el momento en que fue arrastrada, agradeciendo a quienes le enviaron apoyo tras el incidente. También respondió a los comentarios de algunos usuarios que la acusaron de exagerar, señalando que el suceso podría haber tenido consecuencias mucho más graves. De hecho, varios seguidores destacaron que las ruedas traseras del bus pudieron haberle causado daño físico, algo que afortunadamente no ocurrió.