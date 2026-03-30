El rugbier Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundario del crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en Villa Gesell, habló desde la cárcel, dijo estar arrepentido y dio su versión de lo ocurrido aquella madrugada.

“Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”, manifestó Lucas Pertossi, quien aseguró que no existió “ningún plan” para concretar el asesinato de Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique.

En diálogo con el periodista Mauro Szeta, Pertossi contó cómo fueron los minutos previos al crimen dentro del local bailable: “Hay un altercado delante mío, no se veía bien qué pasaba. Querían sacar a Matías Benicelli. Uno de los chicos preguntó por qué, si no había hecho nada. Ahí un patovica dijo que saquen a Máximo Thomsen”.

Lucas fue quien grabó con su celular el momento en el que el personal de seguridad del lugar los sacó y justificó que lo hizo “por si pasaba algo grave”, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su relato, comentó que pensaba regresar a la casa que habían alquilado con los otros jóvenes, pero vio que enfrente había una pelea, por lo que decidió grabar, pero frenó cuando “reconozco a mi primo, Ciro”.

“Atrás de un auto tenían a Blas Cinalli. Un chico lo agarraba de los pies para tirarlo. Me acerqué y le dije ‘soltalo’. Le pegué una o dos patadas, no para lastimarlo, sino para que lo suelte”, remarcó Pertossi, y señaló que se trataba del amigo de la víctima, Tomás D’Alessandro.

“Nunca vi a Thomsen ni a Fernando. Escuchaba gritos, mucho quilombo. Fue un segundo que pasó todo. No me di cuenta de la situación como para decir ‘paren’. No lo pensé en el momento”, señaló.

📢 LUCAS PERTOSSI: "ME ARREPIENTO DE NO HABER HECHO NADA PARA EVITAR LO QUE PASÓ"



Dijo sobre él y sus amigos: "ninguno tomó dimensión de lo que había pasado", "no hubo ningún plan de matar a nadie".@mauroszeta pic.twitter.com/hfNZO0Lmb8 — América TV (@AmericaTV) March 30, 2026

“Caducó”

Acerca del polémico audio que envió minutos después al grupo de WhatsApp, en el que decía “caducó”, aseguró: “No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera. Estaba en shock”.

Luego, fue hasta la casa y contó cómo estaban los otros jóvenes: “Los noté tranquilos, ninguno me generó desconfianza. Creo que ninguno tomó dimensión de lo que había pasado”.

Pertossi también habló sobre la salida que realizó horas después con Thomsen a una conocida cadena de hamburguesería y sostuvo que “no se habló de la pelea” si no de “la noche y de chicas”.

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Defensa de Hugo Tomei

En su relato, el joven sostuvo que desde antes del juicio “quería declarar” y hasta expresó que se sintió “mal defendido” por Hugo Tomei: “Quería contar lo que pasó, pero me dijeron que no hacía falta”.

“La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”, planteó, lo que refuerza la hipótesis del famoso “pacto de silencio”.

Por último, en el cierre de la entrevista, manifestó su punto de vista sobre el caso: “No fue un asesinato porque ninguno tuvo intención de matarlo. Lo tomo como una tragedia, algo que se fue de las manos”.