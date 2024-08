"Este desastre no es nuevo... tiene más de 20 años. Desde entonces y hasta ahora me cansé de reclamar en todos lados y nadie me escuchó. Esos chicos viven en condiciones deplorables. Sin comida, sin ropa..., tienen frío y hambre. Nunca nadie vino a ayudarlos. Ni una asistente social... nadie", dice con contundencia Mirta, la abuela de los menores que permanecen en estado de abandono dentro de una vivienda en barrio Roma.

La mujer habla con firmeza, pero en su tono de voz se puede advertir la angustia y tristeza que la causa la situación. "Mi hija no sé qué tiene...hace años que la perdí".

La abuela confirmó que la madre de los chicos fue trasladada hoy por personal policial."No sé si se llevaron detenida u otra cosa", aclaró a la vez que señaló que los uniformados retiraron también algunos de los menores.

"Sí, la llevaron. No sé si va detenida, pero lo que yo pedía era que le saquen los chicos..., el bebé y la nena de 10 años", explicó. Al respecto fuentes de la policía confirmaron que la mujer fue trasladada hasta la comisaría porque había un pedido de paradero sobre su persona.

La abuela tiene actualmente a dos de sus nietos bajo su cuidado, mientras que otra hija mayor cuida a otros tres. "Yo tengo una chica de 20 años, que es discapacitada, y a su hermano de 17 años, que también tiene un problema", detalló.

Historial de denuncias

Más adelante Mirta precisó que denuncias contra la madre han sido interpuestas desde 1999, pero no tomó ninguna medida efectiva hasta ahora. "Hace años que estoy haciendo denuncias y nunca me llevaron el apunte. Ni siquiera un asistente social vino a ver cómo estaban viviendo", lamentó la abuela.

Las condiciones en las que viven los niños son deplorables. "La casa no tiene puerta, ni ventana, ni frazada. Los chicos no tienen nada. Una vez, casi me muero del frío por los chicos", describió. Pese a reiteradas denuncias en distintos ámbitos, nunca se les brindó asistencia adecuada.

"Tengo miedo"

La abuela está actualmente buscando la custodia de los nietos y se ha trasladado temporalmente a la casa de una amiga para proteger a los niños de posibles represalias. "No quiero que nadie se entere de dónde estamos por los chicos", añadió, preocupada por las deudas de su hija con prestamistas.

En tanto desde el hospital de Niños se informó que uno de los menores ingresó a dicho nosocomio en la mañana del miércoles para su valoración, trasladado por personal de la Secretaría de la Niñez.

Familia intervenida

Consultados al respecto, voceros de la Secretaría de la Niñez, dijeron que dicha familia está siendo intervenida desde 2015 con medidas de protección integral de primer nivel, que involucran también al municipio. Si eso se agota se interviene en segundo nivel y se dicta medidas de protección excepcional. En ese sentido se retiraron algunos niños de ese espacio para darlos a referentes de cuidado.

En este caso es una situación de negligencia severa. Después se empieza a trabajar con los hermanitos para que vayan con una familia ampliada. En este caso 4 de estos chicos (varios presentan distintos niveles de discapacidad) están a cargo de familiares de la mamá y los dos más pequeños, luego de la revisión médica, irán a un centro residencial de alojamiento.

Se indicó que 2 y 4 años tienen los chicos que van a ser institucionalizados en forma transitoria hasta que se encuentre familia disponible.