La diputada de la corriente política libertaria, Lilia Lemoine, explicó la razón por la cual decidió respaldar a Javier Milei, destacando que uno de los motivos fue su hartazgo por la repetición constante de éxitos.

"Yo ya tenía mi paraíso artístico. Yo ya tenía 'mi bar en la playa', por decirlo de alguna manera. Y decidí abocarme a las ideas de la libertad porque me cansé de triunfar afuera de la Argentina", dijo Lilia Lemoine en una entrevista en TN.

Para la ex cosplay "poder traer dólares a la Argentina y no poder cambiarlos ni al valor real, ni poder importar cosas que me mandaban, ni poder exportar tranquilamente", la empujaron a ser diputada.

"Visité más de 15 países, más de dos o tres veces cada uno, y tener que ver como a gente que hacía más o menos lo mismo que yo le iba muchísimo mejor, por las libertades que tenía para comerciar en su país, y yo acá con todas las posibilidades porque el argentino es creativo, es ingenioso (obviamente las dificultades te hacen esforzarte más)", aseveró Lemoine.