Este martes, Lola Latorre se despidió de la presente edición del Bailando 2023 (América), al quedar eliminada junto a Kennys Palacios, quien tampoco recibió el apoyo del público para seguir en el concurso. A pesar de que la joven se mostró agradecida por la experiencia vivida y celebró el inicio de sus vacaciones, su mamá, Yanina Latorre, no se mostró tan contenta con el resultado de las votaciones.

Furiosa, la angelita de LAM (América) se pronunció sobre la salida de su hija del programa con una impactante declaración que apuntó directamente contra la producción del programa: “Me chupa tres huevos que Lola vaya al teléfono. Aunque se quede no voy a ir más. Me parece todo injusto”.

Ciertamente, reportó en varias oportunidades “acomodos” a favor de algunos concursantes, en perjuicio de otros, como alega sucedió en el caso de Lola. Según su palabra, la joven no contaba con el apoyo de la organización para obtener los artículos de utilería necesarios para complementar sus presentaciones semanales ante los jurados.

Sin embargo, desde las redes sociales, algunos internautas cruzaron a la periodista y alegando que sus dichos contra Pampita y otras actitudes, afectaron la permanencia de su hija en el concurso.

“Seguí arruinándole la vida a tu hija. Lo que tendrías que hacer es no ir más dónde esté tu hija y dejarla sola. Pobre Lola”, opinó una seguidora. “Yanina no puede entender que a casi todo el mundo NO le gusta Lola. Personalmente creo que s muy bonita pero sin gracia alguna”, dejó caer otro usuario.

No obstante, también se sumaron otras apreciaciones más positivas, en las que varios internautas elogiaron el desempeño de la futura abogada en la pista de baile, por lo que dieron la razón a Yanina y sus quejas contra el certamen: “Te doy la derecha Yanina, Lola es fresca, baila muy bien. Me parece muy injusto solo por decir lo que el resto no se anima, ahora seguro van por las más chicas que quedan, una pena”.