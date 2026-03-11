Tras el escándalo de Luana Fernández en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), su exnovio Lucas Izzi hizo un durísimo descargo en sus redes en el que expuso todavía más a la mediática.

La participante del reality recibió el “derecho a réplica” en vivo luego de que ella dejara hace unos días frente a cámara a su entonces novio. Luego de esta situación, el joven empresario pidió la opción a la producción del programa de contestarle y se generó un momento muy incómodo en televisión.

Luego de que Luana se quejara de la producción y estallar de bronca por lo que pasó, Lucas hizo un posteo en su cuenta de Instagram en donde subió un video con un descargo en el que insistió en exponer a su expareja.

Qué dijo Lucas, el exnovio de Luana Fernández de “Gran Hermano 2026”

En un video que duró poco más de seis minutos, Lucas Izzi dijo que lo que pasó entre Luana y Zunino, otro de los participantes de la casa, fue “súper infantil”. Esa, para Lucas, no es la razón por la que pidió el derecho a réplica.

“No es por la casa, es por un montón de cosas que porque ella entró a la casa, me termino enterando. Explícitamente, digamos, de infidelidades, 100%. Me refiero a eso. La casa es un show, es un reality. Me da igual. La realidad es que no estaba nada hablado. Había ciertos límites que yo había hablado con ella, pero no había ningún tipo de arreglo”, lanzó, sin filtros.

Luego dijo que había “límites” como pareja que “no se podían pasar” y que después Luana cruzó, según su visión. “Ella después toma la decisión de dejarme en televisión pero, al margen de eso, me parece súper infantil, una chiquilinada. Hasta me da vergüenza ajena contar que mi novia me dejó por televisión abierta”, remarcó.

Lucas también dijo que nada de lo que se vio “le da orgullo” y que todo es real. “Nada de todo lo que sucedió en estas últimas dos semanas es armado o es un show. Lamentablemente todo lo que ocurrió es una desgracia para mí y es verdad”, sostuvo.

Sobre el final, el exnovio de Luana dijo que le desea lo mejor “más allá de la bronca y de no entender la realidad”. “No entiendo con certeza por qué hizo las cosas que hizo, de la manera que las hizo y le deseo lo mejor. No le guardo ningún rencor. Creo que este tiempo me sirvió como para procesar todo. Espero que pueda ser feliz en su vida y pueda cumplir su sueño como lo está cumpliendo ahora”, cerró.