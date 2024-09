La influencer Coty Romero, conocida por su participación en Gran Hermano, se pronunció enérgicamente en contra de los comentarios negativos sobre su cuerpo después de una sesión de fotos inspirada en Pamela Anderson en Baywatch. En sus redes sociales, Romero expresó su sorpresa y angustia por las críticas y llamó a la reflexión sobre la violencia cibernética.

El descargo completo de coty frente a los comentarios nefastos que recibio sobre su cuerpo por una produccion de fotos



Como sociedad no aprendimos una mierda, y sigue existiendo gente que habla sobre los cuerpos solo con la intencion de lastimar al otro pic.twitter.com/JBwSVUBHGO — luli ✨🐊 (@florxco) September 13, 2024

"La perfección no existe", afirmó, destacando la importancia de aceptar y amar cada cuerpo tal como es. También alertó sobre los comentarios insanos que recibió, incluyendo sugerencias sobre su alimentación. "No voy a dejar de comer porque no es sano y no está bien", dijo.

Romero, quien se prepara para debutar en Cantando 2024, análizó la satisfacción que algunas personas pueden sentir al lastimar a otros y llamó a una mayor concientización sobre las consecuencias de esta conducta en las redes sociales.

Este no es el primer caso en que la influencer utiliza sus redes para dejar un mensaje positivo. Hace un mes, respondió a consejos y mensajes sobre su físico con un extenso mensaje pidiendo que dejen de querer obligarla a modificar su personalidad o forma de ser. "Yo nací para hacer las cosas que yo quiero, no para complacer al resto", afirmó.