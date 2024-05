Luego del paso de Thiago Medina por "Gran Hermano", ahora Camila se sumó a "Cuestión de Peso", y recibió miles de insultos en redes sociales.

Luego del paso de Thiago Medina por "Gran Hermano", quien llegó a la televisión fue Camila Deniz, la hermana del ex jugador del reality de Telefe. En esta ocasión la influencer se sumó a "Cuestión de Peso". Dada su exposición comenzó a ser criticada en redes sociales y recibió varios mensajes de odio por su llegada al show televisivo.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Camila Deniz abrió su corazón y se mostró harta de las críticas. Por eso, entre lágrimas, dijo: “Si supieran lo que siento cuando me dicen esas cosas”. Luego, agregó: “Lo trato de tomar con calma, pero a veces no se puede. Sinceramente no sé por qué me duele”.

Puede interesarte

De hecho, confirmó que su llegada a "Cuestión de Peso" fue con el fin de conseguir ayuda en contra de quienes la hostigan en redes sociales desde hace tiempo. “No se puede vivir así”, dijo con angustia.

Tras esto, expresó también en su descargo y para cerrar: “Hoy estoy acá en mi casa pensando en todo lo que me estoy aguantando. No es fácil aguantarse todo. Y me duele, porque ya quisiera salir a bailar, divertirme, pero siempre hay un pelot... o una bol...”.