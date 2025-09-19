El público de Nadie Dice Nada (Luzu TV) fue testigo de una emoción imposible de contener: Momi Giardina rompió en llanto en vivo al revelar que pudo comprarse su primer departamento. No fue una lágrima aislada, ni el simple temblor de la voz ante un micrófono. Fue un regalo: la confesión desnuda de quien, desde hace años, viene armando ladrillo a ladrillo ese sueño que parecía lejano.

Todo sucedió en el set, rodeada por sus compañeros de aventura: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Martín Garabal y Santi Talledo. El eco de la noticia atravesó la pantalla y dejó la sensación de que, por unos segundos, en el estudio no cabía un alma que no se sintiera parte de ese logro. “Siento que estoy pasando un momento muy increíble. Todos saben que a mí todo me costó un montón y este programa me cambió la vida. Miro para atrás y digo: ‘Qué rápido me pasó todo’”, reveló con su voz entrecortada y el brillo indisimulable de los ojos de quien reconoce el camino recorrido.

Momi tiene cuarenta y tres años, pero sus sueños de a poco fueron encontrando forma. En 2012, empezó a hacerse un lugar entre brillos y cámaras como bailarina en ShowMatch. Pero fue la reinvención, sumada a una determinación inoxidable y talento sostenido, lo que repartió nuevas cartas sobre la mesa. Hoy, ese recorrido la llevó a ser parte de un programa que la hizo llorar, crecer y, finalmente, abrir la puerta de su propia casa.

Entre aplausos, abrazos y emoción genuina, admitió: “Yo siempre jugaba con eso de ‘soy la vieja, me la despilfarro’. Pero las cosas se me fueron acomodando y me pude comprar un departamento”, sintetizó. Sus compañeros no tardaron en rodearla, contenerla, mientras la tribuna acompañaba el momento con un aplauso envolvente.

La emoción de Momi Giardina en #NadieDiceNada luego de anunciar que se compró un departamento (1): pic.twitter.com/IInWHOnlMq — RATING TV ARG (@ratingtvargg) September 19, 2025

No faltó la sinceridad brutal de quien sabe lo que cuesta cada paso: “Me quedé sin un mango, pedí un préstamo, pero era una forma de encausarme y de empezar a decir: ‘Necesito tener un techo’”, compartió. En ese instante, la figura pública se hizo pequeña, frágil, igual a cualquiera que lucha por lo suyo.

En su testimonio, Momi revisitó los inicios, el peso de las lágrimas derramadas en los primeros programas y el giro inesperado de su presente. “Cuando fui a firmar, ver la ayuda de las personas que amo, Seba (su pareja), mi hija (Juli Castro), ustedes, mis amigos, me emocionó. Miro los primeros programas y me la pasaba llorando por las cosas que vivía, y ahora ver mi presente me emociona un montón”.

El mensaje, sin embargo, trascendió la noticia personal: a través de las cámaras, Momi habló a quienes sienten que sus propios anhelos están apenas fuera de alcance. “Yo sé que hay un montón de personas del otro lado, que pueden ser grandes, y piensan: ‘A mí no me va a pasar, estoy trabada’. Les aseguro que en algún momento uno empieza a ver la luz. Agradezco que haya sido así”. El estudio respiró con ella esa esperanza.

La vida profesional de Momi tampoco conoce de pausa. Su presente rebosa de participaciones en espacios tan populares como el stream react de La Voz Argentina y el inminente debut en Masterchef Celebrity. Nada de esto llegó de la noche a la mañana. Por eso, levantó la voz frente a las críticas, firme y sin perder la templanza. “A veces veo comentarios que dicen que a esta mina la meten hasta en la sopa, pero me costó un montón. Déjenme un ratito”, pidió, con la misma honestidad que la llevó a abrazar su éxito.

La descarga emotiva no podía concluir mejor que con la chispa de complicidad entre colegas. Santi Talledo intervino con humor: “Y la gente se merece saber que se compró una casa que vio en TikTok”. Las risas rompieron la tensión, cerrando un círculo de afecto y celebración. ¿No es, acaso, esa la forma más auténtica de compartir el triunfo? Una mujer, un grupo de amigos, una tribuna y un sueño solitario que ya tiene dirección propia.