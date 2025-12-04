Una mujer llegó hasta una verdulería en el barrio Villa Elvira de La Plata y, muy alterada, comenzó a destrozar el lugar mientras insultaba a una vecina y a los comerciantes. Entre gritos y amenazas, la atacante tiró estantes y cajones de frutas. Quedó demorada.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 14 del lunes en un local ubicado en las calles 117 y 601. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

“¡Cerrá porque me está siguiendo una chica loca!”, gritó una mujer para avisar que algo raro estaba ocurriendo. Cuando los vendedores miraron hacia afuera, identificaron a una vecina que se aproximaba rápidamente.

La víctima enseguida se metió a la verdulería y les dijo que estaba siendo perseguida. La agresora, que se encontraba en aparente estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna sustancia, llegó hasta allí y comenzó a gritar. “Que salga, que salga, porque rompo todo. Ya, ahora”, decía mientras sostenía un ladrillo en la mano.

Así, en medio de las amenazas, la atacante comenzó a llevarse mercadería. Sin embargo, como nadie intervenía, empezó a destrozar todo. Con el ladrillo, inclusive, golpeó violentamente la puerta del comercio y rompió un vidrio.

En medio de la conmoción, un vecino intentó detener a la agresora golpeándola con el palo de una escoba, pero resultó lastimado.

La secuencia dura cerca de 10 minutos, en los que la mujer tiró las frutas y verduras que estaban en la vereda, además de destruir todo lo que veía a su paso.

Finalmente, un patrullero de la Policía Bonaerense llegó tras el llamado de una clienta. Los efectivos entrevistaron a las dos mujeres involucradas y demoraron a la agresora. Poco después trasladaron a ambas a la comisaría 16° para continuar con el procedimiento.

Ya en la sede policial, la víctima aclaró que no sufrió lesiones durante el episodio y ratificó su declaración. En ese marco, se inició una causa que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, a cargo de Juan Menucci.