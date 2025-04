Jonathan Müller, conocido artísticamente como El Villano, reveló este lunes que es portador de VIH. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que compartió detalles íntimos de cómo recibió la noticia, cómo lo transita hoy y por qué decidió hacerlo público.

“Tengo VIH, sí. Todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me frenara”, explicó el cantante de 34 años, visiblemente emocionado. Según contó, fue al médico por molestias estomacales, cansancio y pérdida de peso. Tras varios estudios, recibió el diagnóstico: HIV positivo.

El Villano aclaró que está en pareja desde hace dos años y que su compañera no contrajo el virus. “Gracias a Dios, ella se analizó y está bien. Siempre nos cuidamos”, explicó.

El músico habló también de su pasado marcado por los excesos: “Tuve un pasado de alcohol, drogas, de noches en las que no recordaba nada. Me destruí completamente en lo privado”. Sin embargo, aseguró que su conexión con Dios fue clave para salir adelante. “Hoy estoy mejor que nunca”, dijo.

Decidido a romper el estigma y a generar conciencia, expresó que quiso compartir su diagnóstico como una forma de cerrar una etapa y abrir otra más sincera. “No se pongan tristes. Esto es una cicatriz que me voy a llevar, pero no me define”, concluyó, acompañado de un mensaje de esperanza y responsabilidad: “Cuídense, porque la salud es todo”.