Romina Uhrig negó rotundamente haber tenido una relación íntima con Alberto Fernández y, luego de las repercusiones, tuvo un mano a mano con Guadalupe Vázquez, quien sacó a la luz la información sobre su supuesta visita a Casa Rosada en época de pandemia.

La ex Gran Hermano había sido mencionada en medio de los escándalos que atraviesa el expresidente, tras la denuncia por violencia de género contra él que impulsó la ex primera dama, Fabiola Yañez.

Este martes, la exdiputada habló en vivo con la periodista para su programa en Neura, Guadavibes, y se mostró molesta. "Estoy hablando con ustedes y tengo un montón de cosas. Si me van a decir que lo que digo es mentira, quédense con su información y listo", lanzó Uhrig mientras Guadalupe volvía a reiterar la información que tenía.

Luego, cuando la ex Gran Hermano habló sobre su trabajo como diputada, la comunicadora la cruzó: "Dos proyectos en dos años... deja mucho que desear. Tu única preparación para ser diputada es que hacías uñas esculpidas".

Guadalupe Vazquez destrozó por completo a la kirchnerista Romina Uhrig: “Decís que no te gusta andar con tipos de guita pero andabas con un Intendente, no estabas con un administrativo. Tu única preparación para ser diputada era que hacía uñas esculpidas”. ⚰️☠️ ¿Apoyas? 🔥 pic.twitter.com/LP5a673xHo — Hombre Gris (@hombregrisxd) August 20, 2024

"Me estás ninguneando un poquito. Decime cuál es el título, la preparación para ser diputada", sentenció Uhrig. Tras un fuerte ida y vuelta, Romina cortó la comunicación y Guadalupe expresó: "Típico kirchnerista que no deja hablar. Lo que le quería decir es que si la información es falsa, no quiere decir que nosotros hayamos mentido. Le quería mostrar la planilla para que vea que en el documento oficial entregado por el Gobierno está su nombre".

Minutos más tarde, la exparticipante de la casa de Gran Hermano salió al aire de Poco Correctos (El Trece) y apuntó contra la periodista: "No existe esa reunión. Le pasaron mal la data a esta mujer. Me parece mala leche, hoy le di una nota y fue muy desubicada. No se quién es ni me interesa".