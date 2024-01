Tras la tierna propuesta de casamiento que Mauricio Corrado le hizo a Andrea Rincón en septiembre del 2023, el amor habría llegado a su fin.

En los últimos meses, no se volvió a saber más nada de la pareja, lo que llevó a que algunos medios especularan sobre una posible separación. Recientemente, la ex "Gran Hermano" que se bautizó a los 38 años realizó un fuerte posteo que avivó los rumores de crisis en la pareja y Ángel de Britó confirmó la ruptura.

"Hoy solo quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron y me sostuvieron en el proceso. Se que para algunos es y fue, más difícil que para otros, pero sin embargo estuvieron ahí inquebrantables, sin soltarme la mano y hasta abrazándome para no dejarme caer. Aunque ni yo hoy entienda, por completo, todo lo que Dios me hizo atravesar este año", comenzó diciendo la vedette en su cuenta de Instagram.

Puede interesarte

"La empatía y el amor incondicional que me demostraron hacia mí, no lo voy a olvidar nunca. Jamás imaginé que cuando uno decía 'me estoy desangrando', el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven, Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte", cerró la actriz, enigmática, pero vislumbrando que algo en su vida no está del todo bien.

La publicación de la famosa que había tenido un fuerte cruce con Belén Francese en "PH (Podemos Hablar)" preocupó a sus más de 1,3 millones de seguidores, quienes le preguntaron al conductor de LAM (América TV) si Rincón se había separado. Sin vueltas, el periodista confirmó las sospechas y se desató una ola de comentarios al respecto.

Aunque ni Andrea ni Mauricio se manifestaron en las redes sociales sobre la situación que atraviesan, resulta llamativo que en una reflexión sobre el cierre de año la modelo no haya mencionado a su prometido en ningún momento. Además, sus palabras alertaron a los usuarios de Internet, ya que demostró cierta melancolía y superación.