Ángela Torres como integrante del ciclo de streaming Nadie dice Nada de Luzu TV, viene mostrando toda su personalidad, luego de hacerse conocida como actriz y cantante. Este miércoles se refirió a una vivencia personal vinculada a una ruptura sentimental reciente. En su comentario, abordó una decisión tomada el mismo día que terminó una relación amorosa. El nombre de Rusherking, su último novio, no tardó en aparecer.

Al intervenir en la conversación sobre experiencias post ruptura sentimental, Ángela relató ante sus compañeros: “Yo hice algo: me separé y el mismo día fui a estar con el que a él le molestaba. ¿Viste con el que él estaba obsesionado? Bueno, ahí fui…”, expuso, picante en el ciclo conducido por Nico Occhiato. La declaración captó la atención del equipo presente, y derivó en comentarios tanto de sorpresa como de humor.

Profundizando en su relato, la artista detalló: “Ese mismo día que me separé, me cul... al que al otro le molestaba. Fue hace un tiempo, igual. Y tampoco le hice saber. Fue algo más conmigo para decir: ‘¡Tomá!’ Y no se enteró. Bueno... se está enterando ahora y le mandamos un beso”, añadió con una sonrisa y admitiendo que, hasta el momento, solo ella y su entorno inmediato conocían lo ocurrido.

El comentario dio paso a intervenciones jocosas en el programa. El humorista Martín Garabal, integrante del staff, comentó con ironía: “¡Ah, la famosa putóxica! ¡Atención Marquitos si querés construir acá!”, en referencia al supuesto interés de la cantante con el influencer Marcos “El Mito” Giles.

Porque confirmó que las mujeres superan más rápido a los ex que los hombres: "Yo me separé y ese mismo día me culié al que le molestaba a mi novio". pic.twitter.com/1n9ihK9r63 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 1, 2025

El episodio se suma a una etapa de alta exposición para la artista, quien semanas atrás había causado repercusión al referirse al impacto que la separación de Rusherking tuvo en su economía personal: “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, contó la hija de Gloria Carrá.

Si bien en ningún momento lo nombró al músico oriundo de Santiago del Estero, el propio conductor del programa, Nico Occhiato, lo hizo y ella no lo negó. “¿Él no colaboraba en un 25%?“, fue la pregunta de Flor Jazmín Peña y la respuesta de Ángela fue un corto y seco: ”Bah“. “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”, se sinceró.

“Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”, remarcó, sobre la independencia económica que siempre tuvo. Un día después de que la actriz dio algunos detalles de su ruptura, fue el cantante quien se pronunció desde su cuenta de X por las declaraciones de su expareja.

“Hasta acá me guardé mi opinión, pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, comenzó diciendo el artista, sin mencionar a Ángela Torres. El músico se despegó de los dichos de su expareja: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito. Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido”, expresó, minutos antes del partido despedida de Lionel Messi en Argentina que se jugó a principios de septiembre.

También cuando Ángela visitó a Martín Cirio en su streaming recordó el enojo de la China Suárez, expareja de Rusherking, con ella. “La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡Y me tiene bloqueada! Es terrible“, contó, divertida. “Estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejás afuera?”, lanzó.