Juan Sánchez, quien alcanzó notoriedad en 2015 con su célebre frase "Me gusta el arte", ha vuelto a ser noticia después de una década alejado del mundo mediático. En una reciente conversación, el joven abordó su efímero instante de fama y compartió detalles sobre cómo ha manejado su vida desde entonces.

La frase de Juan, que se volvió viral cuando él tenía apenas 12 años, por su singular manera de expresar su amor por el arte, provocó una avalancha de memes y chistes en redes sociales, convirtiéndolo en un fenómeno cultural. Sin embargo, según el propio Juan, la fama que experimentó no vino acompañada de los beneficios típicos que uno podría esperar. En sus propias palabras, "No sé, debo haber estado en el baño esos 15 minutos. Si fui famoso, no me di cuenta. En un momento, ser famoso iba a venir con más consecuencias porque todos los famosos tienen plata. ¡Yo no tengo plata! No sé si me consideraría famoso."

A pesar del impacto que su viralidad tuvo inicialmente, Juan continuó con su vida y se enfocó en su verdadero interés. En la actualidad, está inmerso en el estudio de la ilustración y ha desarrollado una profunda pasión por el dibujo. "Ahora que ya soy adulto, estoy estudiando ilustración. Mi objetivo es dedicarme al dibujo", comentó. Además, ha creado una cuenta de Instagram (@mrsanchezdibujos), en la que muestra sus trabajos más recientes, que incluyen personajes de rol, robots y automóviles.

Durante la entrevista, Juan subrayó que la fama que adquirió con su frase viral no define su identidad actual. "No creo que esa fama sea una parte significativa de mi vida. No soy la misma persona que antes, y es un poco incómodo que la gente siga viendo a alguien que ya no soy", manifestó.

El eco de su viralidad aún resuena en la cultura pop, y Juan recibió un mensaje especial de Liniers, el reconocido ilustrador argentino que en su momento respaldó su causa. "Creo que nadie en toda mi carrera me ha hecho mejor publicidad que este amigo. Porque hasta el día de hoy, la gente me dice ‘que le gusta el arte’. Así que, una vez más, Juan, gracias", expresó Liniers durante la entrevista.

A diez años de su breve momento de estrellato, Juan Sánchez ha demostrado que, aunque su fama fue efímera, encontró su verdadera vocación en el arte y sigue persiguiendo sus sueños con determinación.