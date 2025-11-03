Inesperado
“Me gustaría ser presidente”: la bomba de L-Gante que descolocó a todos en la mesa de Juana Viale
Además, el músico brindó detalles de su conflicto con su ex manager, a quien le reclama un millón y medio de dólares.
Durante su participación como invitado en Almorzando con Juana (El Trece), L-Gante sorprendió a todos con una confesión inesperada.
Todo comenzó con un debate sobre política teniendo en cuenta que la ex vedette Virginia Gallardo, recientemente electa como diputada nacional por La Libertad Avanza, también se encontraba como invitada en el ciclo que conduce Juana Viale.
"Si Dios quiere pronto voy a empezar a trabajar por la Argentina próspera que todos deseamos", dijo Gallardo, que rápidamente recibió la aprobación del cantante de cumbia.
"Algo que veo muy bien es hacer las cosas por el país sin mirar lo que hace el otro, eso es lo mejor", expresó L-Gante, que, quizás envalentonado por le experiencia de su compañera de mesa que saltó de la farándula a la política, a continuación remató: "A mí me gustaría ser Presidente".
"¿En serio?", le consultó Juana Viale, impactada con la idea del músico, al igual que todos los presentes en la mesa.
"¡Dios mío!", sumó Virginia Gallardo, que, entre risas, sumó: "¡Va por vos Milei!".
"Mientras no necesite robar, golazo...", remató L-Gante.
L-Gante habló sobre el conflicto con su ex manager, Maxi El Brother
En otro momento de su participación en el programa de Juan Viale, el cantante de cumbia brindó detalles sobre la conflictiva separación de Maxi El Brother, quien ejercía como su manager.
"Después de cinco años terminamos... Anulamos todo tipo de gestión a mi nombre. Mi palabra es cumplir con todo lo pendiente. Y después entrar en una nueva etapa", señaló el oriundo de General Rodríguez.
Y explicó: "Solo corté relación con Maxi. Después todo normal". "Yo pasé por muchas situaciones, buenas y malas, en poco tiempo. Tuve que hacer muchos cambios, muchas recaídas... muchas veces de estar enojado conmigo, llorar, perdí el control de mis cosas, de mi trabajo... Todo se va acumulando si no reaccionas a tiempo. Y en este temporada se me acumularon muchas cosas y dije 'bueno, hasta acá", explicó.
"Yo lo veía a él como un hermano, más que como un amigo. Yo aposté mucho por el proyecto que llevábamos adelante. L-Gante se convirtió en una marca. Dio todo mi esfuerzo, todo mi sudor", sumó L-Gante, que reconoció que venía pensado la decisión hace un año, pero apenas un mes atrás comunicó su postura "de un día para otro".
"Cuestión que hoy en día estoy reclamando un millón y medio de dólares y todo un registro de todos estos años. Me vi en una situación de empleado cuando en realidad yo vendría a ser el jefe", lanzó L-Gante, apuntando contra Maximiliano Barbaccia, apodado Maxi El Brother, con quien trabajó desde sus inicios en la música, allá por 2020.