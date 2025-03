Uno de los personajes más intrigantes de la farándula argentina indudablemente es Charlotte Caniggia: con su personalidad particular, sus respuestas filosas, su estilo de vida opulento, pero al mismo tiempo con una faceta tranquila y alejada de la sociedad, con retiros espirituales a Indonesia. Durante su visita a Nadie dice nada (Luzu TV) Charlotte habló de una parte desconocida de su vida y contó que tiene una gran inclinación religiosa.

Esta confesión se dio mientras sacaba a relucir el contenido de su cartera. “Tengo un personaje armado para la tele. Te lo pueden decir mis amigos, mi novio, que nada que ver, soy otra persona”, comenzó diciendo al aire del programa de Nico Occhiato, dejando en claro que lo que muestra en los programas no es la Charlotte misma a puertas cerradas. Maquillaje, perfume, alcohol en gel, una mascarilla facial, un billete de 20 pesos—todo el efectivo que llevaba encima—, pero lo que se llevó todas las miradas fue lo que siguió.

“Tengo un rosario que está bendecido por el Papa”, contó Caniggia mientras mostraba la pieza que le regaló uno de los amigos de su novio. Esto generó la pregunta del dueño del canal de streaming acerca de si era muy religiosa y comenzó la confesión a corazón abierto. “Tengo una biblia en el auto para protección. No la leo, pero si rezo en casa antes de dormir, a escondidas porque no quiero que Roberto se ría de mí”, detalló la melliza de Alex Caniggia.

“Me da vergüenza porque viste que hoy en día la gente no está muy en la Iglesia y todas esas cosas. A mí me hace bien rezar, mi mamá me enseñó, ella es católica”, continuó y contó que fue Mariana Nannis la encargada de pasarle esta tradición. A pesar de haberle inculcado el hábito de rezar, a la hora de tomar la decisión de bautizarla dijeron que no y en más de una ocasión Charlotte pensó remediar esta situación: “Me quise bautizar hace dos años, pero me da un poco de vergüenza porque tengo 32 años”.

Esta confesión trajo de la mano la de Momi Giardina: “Yo me bauticé de grande, a los 15″. Sin embargo, no pudo evitar hacer un chiste en referencia a su cuerpo, que desde una temprana edad se mostró voluptuosa, y esto desató las risas de todos los presentes. En esta misma línea, Flor Jazmín Peña compartió su propia anécdota familiar, cuya protagonista fue su abuela.

“Mi abuela, aparentemente se bautizó siendo mayor, mi abuela es una persona con sobre peso y yo tengo entendido que se metió en una pileta. Se bañó toda”, contó Jazmín Peña, haciendo referencia al rito evangelista del que, hace tan solo unos meses, participó Andrea Rincón. “Pero mi abuela no es evangelista. Solo sé que se metió en una pileta y creo que hizo pis”, aclaró y ante la duda le mandó un mensaje en vivo a su mamá para que despejar las dudas que se generaron.

Semanas atrás, Caniggia decidió alejarse del bullicio de la ciudad para sumergirse en una experiencia transformadora en Mendoza. Acompañada por su círculo íntimo y su hermano mellizo, Alex, la mediática emprendió un viaje que, más allá de los imponentes paisajes de la Cordillera de los Andes y la exquisita gastronomía local, la llevó a vivir un profundo proceso de sanación emocional.

Con sus 1,9 millones de seguidores en Instagram como testigos, la influencer compartió cada instante de esta vivencia única, donde se entregó por completo a una terapia poco convencional pero que, según sus propias palabras, le dejó una huella imborrable: la constelación asistida por caballos. Esta técnica, que ganó popularidad en los últimos años, busca liberar emociones atrapadas y conectar con la esencia más profunda de cada persona a través del vínculo con estos nobles animales.

Desde un entorno natural de ensueño, rodeada de extensos campos y el aire puro de la montaña, Charlotte se dejó guiar por la terapeuta, quien le brindó un espacio seguro para abrirse a esta experiencia sensorial. La modelo no tardó en sentirse conmovida por la energía que se generó en el proceso. En un video que compartió con sus seguidores, se la puede ver emocionada, con los ojos brillosos y una sonrisa serena mientras se encuentra rodeada de los equinos.