Camila Deniz, hermana de Thiago de Gran Hermano, se convirtió en participante de la nueva edición de Cuestión de Peso y, en las últimas horas, sorprendió al revelar que está viendo con otros ojos a un compañero del programa.

La influencer pasó por el programa de streaming El after de CDP, le preguntaron si le gustaba alguno de sus compañeros. Ante esto, Camila contestó sin vueltas: "No lo voy a negar, hay uno que su buena onda, su cara bonita... cuando me mira, sonríe y se le ponen los ojos brillosos".

"¿Vos decís que puede nacer una historia de amor?", volvió a consultar el conductor. Ante esto, la participante respondió: "No historia pero hay uno que me hace sentir maripositas. Siento que lo veo y me llega algo".

Puede interesarte

Esto sin dudas sorprendió a todos, ya que nadie se esperaba semejante confesión. De hecho, Camila habló de esto en el programa conducido por Mario Massaccesi y no se guardó nada.