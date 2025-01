La One confesó que se hartó del escándalo del verano: “Son una fake entera”.

Moria Casán fue consultada por Intrusos acerca del escándalo del Wanda Gate, confesó que se hartó de Nara, Mauro Icardi y la China Suárez y los definió como “adictos a la notoriedad”.

“La verdad que me hartó. Me sobrepasó ya, me parece que son una fake entera. Mucho cholulismo de todo el mundo, una adicción a la notoriedad”, dijo la One en televisión.

Puede interesarte

“Volvieron Wanda y L-Gante...”, le comentaron y la actriz de Brujas dejó en claro su postura con respecto al tema: “No, ni lo sé, ya me aburrió, muchos cholulos, todos los abogados cholulos, ya se pasan”.